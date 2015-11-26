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Вокалист TRIVIUM — о трагедии на Astroworld



Matt Heafy в рамках беседы с радиостанцией WRIF коснулся темы случившегося на фестивале Astroworld:



«Я встречал разговоры о том, что "когда это фестиваль, ты не можешь определить [со сцены, что происходит в толпе]". Я считаю, что с точки обзора со сцены на фестивале можно увидеть практически всё, что происходит [в толпе].



Ты должен делать то, что должен, чувак. Если я вижу, что люди смотрят куда-то в сторону, нужно предполагать худшее. Если кто-то потерял сознание, нужно остановиться, пока люди не растоптали этого человека.



Я не могу судить о том, что произошло на [Astroworld], но я читал отчёты о том, что это продолжалось долгое время с людьми... Я не знаю, понимали ли они, что там кто-то уже мёртв или ранен. Но если вы видите, что что-то происходит, просто остановитесь — не уходите со сцены. Вы контролируете эту ситуацию.



Встречал я сообщения из серии: "Эй, если бы они перестали играть, всё могло бы стать еще хуже". Но что бы я сделал, случись такое... Если вы видите, что произошло нечто подобное, вы должны остановиться. Вы говорите в микрофон: "Давайте разберёмся с этим. Всё, освободите проход. Я всё ещё здесь. Я не прекращаю шоу. Но давайте разберёмся. Давайте спасём людей. Давайте спасём наших друзей и сначала убедимся, что все в безопасности". Потому что безопасность превыше всего. Это люди, которые позволяют нам делать то, что мы делаем, позволяют нам оставаться в живых, позволяют нам оплачивать счета, содержать наши семьи.



Металлические шоу имеют большую интенсивность, чем всё, что я когда-либо видел в мире, и я могу определить, что происходит на вечернем фестивале. Так что... Не знаю. Я не хотел смотреть какие-то видео, я только читал рассказы очевидцев, но я горжусь тем, что мы смогли остановить события и поступить правильно по отношению к нашим поклонникам или по отношению к людям, которые ещё даже не являются нашими поклонниками. Это всегда забота о безопасности людей, которые приходят на шоу; это работа ответственного человека. Вы не можете возложить всё это на службу безопасности, потому что они находятся только на нижнем уровне, но вы можете видеть то, что происходит, со сцены, и у тебя есть много возможностей для общения со зрителями и исправления ситуации».







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