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Trivium

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1 дек 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM — о трагедии на Astroworld

16 ноя 2021 : 		 Концертное видео TRIVIUM

11 ноя 2021 : 		 Концертное видео TRIVIUM

28 окт 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM — о туре в пандемию

25 окт 2021 : 		 Басист TRIVIUM: «Мы не особо распространялись про случаи COVID-19 в туре»

18 окт 2021 : 		 Гитарист TRIVIUM — о недавнем туре: «Всё не так и плохо!»

15 окт 2021 : 		 TRIVIUM — о релиз-вечеринке

4 окт 2021 : 		 Новое видео TRIVIUM

2 сен 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM выпустит блэк-проект в 2022 году

27 авг 2021 : 		 Лидер TRIVIUM: «Первый альбом SLIPKNOT изменил мою жизнь»

13 авг 2021 : 		 Новое видео TRIVIUM

3 авг 2021 : 		 Лидер TRIVIUM — о вакцинации

9 июл 2021 : 		 Новое видео TRIVIUM

6 июл 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM заболел COVID-19 после прививки

9 июн 2021 : 		 RICHARD MARX и TRIVIUM обновили "Right Here Waiting"

8 июн 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM собирается забиться целиком

6 май 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM: «COVID-19 реален!»

21 апр 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

20 апр 2021 : 		 Лидер TRIVIUM и RICHARD MARX записали кавер-версию

28 мар 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

15 мар 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

1 мар 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

11 фев 2021 : 		 Жена KING DIAMOND в новом кавере лидера TRIVIUM

7 фев 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

18 янв 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM: «Я практиковался, чтобы быть как BRUCE DICKINSON, FREDDIE MERCURY и JOHN PETRUCCI»

25 дек 2020 : 		 JARED DINES и вокалист TRIVIUM в новом видео
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Вокалист TRIVIUM — о трагедии на Astroworld



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Matt Heafy в рамках беседы с радиостанцией WRIF коснулся темы случившегося на фестивале Astroworld:

«Я встречал разговоры о том, что "когда это фестиваль, ты не можешь определить [со сцены, что происходит в толпе]". Я считаю, что с точки обзора со сцены на фестивале можно увидеть практически всё, что происходит [в толпе].

Ты должен делать то, что должен, чувак. Если я вижу, что люди смотрят куда-то в сторону, нужно предполагать худшее. Если кто-то потерял сознание, нужно остановиться, пока люди не растоптали этого человека.

Я не могу судить о том, что произошло на [Astroworld], но я читал отчёты о том, что это продолжалось долгое время с людьми... Я не знаю, понимали ли они, что там кто-то уже мёртв или ранен. Но если вы видите, что что-то происходит, просто остановитесь — не уходите со сцены. Вы контролируете эту ситуацию.

Встречал я сообщения из серии: "Эй, если бы они перестали играть, всё могло бы стать еще хуже". Но что бы я сделал, случись такое... Если вы видите, что произошло нечто подобное, вы должны остановиться. Вы говорите в микрофон: "Давайте разберёмся с этим. Всё, освободите проход. Я всё ещё здесь. Я не прекращаю шоу. Но давайте разберёмся. Давайте спасём людей. Давайте спасём наших друзей и сначала убедимся, что все в безопасности". Потому что безопасность превыше всего. Это люди, которые позволяют нам делать то, что мы делаем, позволяют нам оставаться в живых, позволяют нам оплачивать счета, содержать наши семьи.

Металлические шоу имеют большую интенсивность, чем всё, что я когда-либо видел в мире, и я могу определить, что происходит на вечернем фестивале. Так что... Не знаю. Я не хотел смотреть какие-то видео, я только читал рассказы очевидцев, но я горжусь тем, что мы смогли остановить события и поступить правильно по отношению к нашим поклонникам или по отношению к людям, которые ещё даже не являются нашими поклонниками. Это всегда забота о безопасности людей, которые приходят на шоу; это работа ответственного человека. Вы не можете возложить всё это на службу безопасности, потому что они находятся только на нижнем уровне, но вы можете видеть то, что происходит, со сцены, и у тебя есть много возможностей для общения со зрителями и исправления ситуации».

TRIVIUM





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