Жена KING DIAMOND в новом кавере лидера TRIVIUM



Вокалист TRIVIUM Matthew Kiichi Heafy, активный пользователь TikTok, не смог остаться в стороне от популярного тренда последних недель и исполнил на свой манер композицию "Soon May The Wellerman Come", известную шанти 19-го века, авторство которой приписывают моряку Веллерману, работавшему на сиднейскую судоходную компанию братьев Веллер, с 1833 года поставлявшей провизию, включая «сахар, чай и ром» (о чём поется в припеве) для китобойных станций на берегах Новой Зеландии.



Братья Джозеф Брукс, Джордж и Эдвард Веллер переехали из британского Фолкстона в Сидней в 1823 году и за десять лет стали знаменитыми торговцами. В то время китобойный промысел был основной экспортной отраслью Нового Южного Уэльса. К 1841 году Веллеры разорились.



Идею записи песни придумал шотландский 26-летний почтальон Нейтан Эванс из города Эйрдри, и меньше чем за месяц стал известным во всем мире. Его исполнение в TikTok посмотрели уже более восьми миллионов раз.



Matt привлёк для своей версии Livia'ю Zita'у, жену KING'a DIAMOND'a, и сделал три версии:



01. Wellerman (featuring Livia Zita)

02. Wellerman (featuring Livia Zita - folk)

03. Wellerman (featuring Livia Zita - a cappella)













































