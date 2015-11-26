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Trivium

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14 окт 2020 : 		 TRIVIUM проведут еще один стрим

10 окт 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM выпустил сингл

28 сен 2020 : 		 Умер бывший басист TRIVIUM

16 сен 2020 : 		 Рассказ об онлайн-концерте TRIVIUM

27 авг 2020 : 		 TRIVIUM сыграют редкое

5 авг 2020 : 		 TRIVIUM купили самолётный ангар

2 июл 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM выпустил песню Ведьмака

29 июн 2020 : 		 Басист TRIVIUM: «Носите маски»

26 июн 2020 : 		 TRIVIUM отыграют концерт в июле

9 июн 2020 : 		 TRIVIUM работают над новым материалом

28 май 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM удивлён тёплым приёмом альбома

19 май 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM: «Мы как группа переживём пандемию»

17 май 2020 : 		 Басист TRIVIUM: «Однажды я обедал с Kirk'ом, и потом...»

12 май 2020 : 		 TRIVIUM не хотели переносить выход альбома из-за COVID-19

30 апр 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM: «США слишком долго запрягали с COVID-19»

24 апр 2020 : 		 Басист TRIVIUM: «Я почти смирился, что тур MEGADETH + LAMB OF GOD перенесут»

23 апр 2020 : 		 Новая песня TRIVIUM

17 апр 2020 : 		 Новая песня TRIVIUM

11 апр 2020 : 		 MATT HEAFY: «Когда я нахожусь дома, я зарабатываю значительно больше денег от стриминга в TWITCH'е, чем с TRIVIUM»

6 апр 2020 : 		 Басист TRIVIUM: «Не удивлюсь, если тур MEGADETH + LAMB OF GOD слетит»
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Жена KING DIAMOND в новом кавере лидера TRIVIUM



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Вокалист TRIVIUM Matthew Kiichi Heafy, активный пользователь TikTok, не смог остаться в стороне от популярного тренда последних недель и исполнил на свой манер композицию "Soon May The Wellerman Come", известную шанти 19-го века, авторство которой приписывают моряку Веллерману, работавшему на сиднейскую судоходную компанию братьев Веллер, с 1833 года поставлявшей провизию, включая «сахар, чай и ром» (о чём поется в припеве) для китобойных станций на берегах Новой Зеландии.

Братья Джозеф Брукс, Джордж и Эдвард Веллер переехали из британского Фолкстона в Сидней в 1823 году и за десять лет стали знаменитыми торговцами. В то время китобойный промысел был основной экспортной отраслью Нового Южного Уэльса. К 1841 году Веллеры разорились.

Идею записи песни придумал шотландский 26-летний почтальон Нейтан Эванс из города Эйрдри, и меньше чем за месяц стал известным во всем мире. Его исполнение в TikTok посмотрели уже более восьми миллионов раз.

Matt привлёк для своей версии Livia'ю Zita'у, жену KING'a DIAMOND'a, и сделал три версии:

01. Wellerman (featuring Livia Zita)
02. Wellerman (featuring Livia Zita - folk)
03. Wellerman (featuring Livia Zita - a cappella)

TRIVIUM





















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