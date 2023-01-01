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*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 39
*Новое видео THERION 31
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 27
*METALLICA впервые приехала в Саудовскую Аравию 17
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Trivium

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19 дек 2023 : 		 Концертное видео TRIVIUM

14 дек 2023 : 		 Демонстрационное видео TRIVIUM

5 дек 2023 : 		 Концертное видео TRIVIUM

27 ноя 2023 : 		 Концертное видео TRIVIUM

21 ноя 2023 : 		 Демонстрационное видео от TRIVIUM

19 ноя 2023 : 		 Концертное видео TRIVIUM

30 окт 2023 : 		 Концертное видео TRIVIUM

18 окт 2023 : 		 Демонстрационное видео от TRIVIUM

20 авг 2023 : 		 Лидер TRIVIUM: «Новой музыки не ждите»

3 авг 2023 : 		 Басист TRIVIUM перенес операцию

8 май 2023 : 		 Новое видео TRIVIUM

26 апр 2023 : 		 TRIVIUM — о Сингапуре

6 апр 2023 : 		 Видео полного выступления TRIVIUM

5 апр 2023 : 		 TRIVIUM о европейском туре

7 мар 2023 : 		 Вокалист TRIVIUM: «чОрный пояс, чОрный пояс...»

8 фев 2023 : 		 Кавер-версия HEAVEN SHALL BURN от TRIVIUM

18 ноя 2022 : 		 Новое видео TRIVIUM

3 ноя 2022 : 		 Лидер TRIVIUM записал гимн Team Vitality

25 окт 2022 : 		 Концертное видео TRIVIUM

20 окт 2022 : 		 Лидер TRIVIUM: «Steve Harris сравнил нас с METALLICA»

4 июл 2022 : 		 Демонстрационное видео от вокалиста TRIVIUM

22 июн 2022 : 		 Кавер-версия хита NINE INCH NAILS от вокалиста TRIVIUM

27 апр 2022 : 		 Гитарист TRIVIUM: «Сначала тур, потом альбом»

21 апр 2022 : 		 Лидер TRIVIUM выпускает книгу

13 апр 2022 : 		 TRIVIUM впервые исполнили "Sickness Unto You"

13 фев 2022 : 		 Вокалист TRIVIUM уже дважды переболел COVID-19
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Концертное видео TRIVIUM



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"Pull Harder On The Strings Of Your Martyr", новое концертное видео группы TRIVIUM, доступно для просмотра ниже.

TRIVIUM Frontman MATT HEAFY Shares Live Performance Of




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