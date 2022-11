сегодня



Лидер TRIVIUM записал гимн Team Vitality



Matthew K. Heafy под именем KIICHI CHAOS в сотрудничестве с Nuclear Blast создал для Team Vitality гимн "Metality (The Vitality Anthem)".



Композиция "Metality (The Vitality Anthem)", созданная Heafy и сведённая известным продюсером Джошем Уилбуром, демонстрирует растущие параллели между соревновательными играми и музыкой. "Metality (The Vitality Anthem)" — это первый проект в рамках долгосрочного сотрудничества между Team Vitality и Nuclear Blast.



Heafy работал над созданием песни, которая смогла бы передать силу esports, а хэви-металл послужил бы идеальным фоном. Композиция "Metality (The Vitality Anthem)" должна стать главной для Team Vitality, её будут использовать во время мероприятий и соревнований.



Heafy сказал:



«Металл и игры — это две константы в моей жизни, которые мне близки и дороги. Я всегда считал, что игры и металл прекрасно сочетаются друг с другом... как будто они ДОЛЖНЫ быть вместе. Vitality — это организация, поклонником которой я являюсь давно, я люблю их игроков и считаю их одними из лучших на планете. Мне нравится, что у них есть свой бренд Metality, созданный внутри организации!



Когда мне предложили создать тематическую песню для их команды по CS:GO, я сразу же понял, как она должна звучать. Это было так здорово — создать композицию, которую я слышал в своей голове, когда думал о Vitality и Metality.



Огромное спасибо Vitality за то, что позволили мне сделать это, — партнёрство между Vitality x Nuclear Blast x Kiichi Chaos покажет всему миру, насколько Vitality опережает время. Мне не терпится узнать, что ждёт Vitality в будущем!».



«Я в восторге от этого сотрудничества с Matt Heafy и Vitality, — говорит глава отдела маркетинга Nuclear Blast Tiffany Cantegrel. — Создание синергии между металлом и играми было в поле зрения Nuclear Blast уже довольно долгое время, и мы гордимся тем, что делаем впечатляющий шаг в пространство esport вместе с этими двумя тяжеловесами. Этот проект был создан с нуля всего за один месяц благодаря энтузиазму всех партнёров. Ожидайте других интересных инициатив!»



Cantegrel подводит итог: «Как поклонник металла я поражена тем, что этот убойный трек станет гимном Vitality CS:GO, и горжусь тем, что выпустила его на Nuclear Blast. Особые слова благодарности в адрес Matt'а — его сочетание таланта, энтузиазма и дружелюбия не имеет себе равных».



Team Vitality — это не просто организация, занимающаяся esports, а бренд стиля жизни, который охватывает мир моды, музыки и развлечений. Для кампании Metality Team Vitality хотела найти музыкальную вселенную, которая соответствовала бы энергетике и стилю соревновательной экосистемы CS:GO. Под руководством Кристофа Дюро, руководителя отдела создания Team Vitality, родилась тема тяжёлого металла, а вдохновением для кампании послужили гастролирующие металлические группы, стильные чёрные и красные цвета и музыкальные рок-инструменты.



С момента своего основания в 2013 году Team Vitality превратилась в одну из крупнейших esports-организаций в мире и является пристанищем одних из лучших игроков индустрии esports, которые участвуют в крупнейших мировых esports-играх. В команду Team Vitality по CS:GO входят всемирно известные игроки в esport Дэн "apEX" Мадесклер, Матье "ZywOo" Эрбо, Питер "dupreeh" Расмуссен, Эмиль "Magisk" Рейф и Лотан "Spinx" Гилади. После победы в ESL Pro League Season 16 команда Team Vitality, обладающая мощным потенциалом в CS:GO, отправилась на одно из крупнейших событий этого года по CS:GO - IEM Rio Major 2022. В настоящее время команда также занимает первое место в престижном командном рейтинге HLTV.



В рамках сотрудничества с Nuclear Blast команда Team Vitality также организует специальное мероприятие Danish Metality в понедельник, 21 ноября. Группа MØL проведёт специальный концерт для датских фанатов Team Vitality и всего esports-сообщества, подробности будут представлены в ближайшее время.



«Team Vitality очень гордится сотрудничеством с Matt Heafy и металлическим лейблом Nuclear Blast, — отметил Дюро. — Первый результат этого сотрудничества — привлечение одного из самых уважаемых фронтменов в жанре к созданию гимна для Team Vitality! Как энтузиаст рока/метала я сразу же нашёл общий язык с Matt'ом и Nuclear Blast, как с творческой, так и с общечеловеческой стороны. Нам нравится гимн, он запоминающийся, тяжёлый и мощный, как и наша команда CS:GO! Было удивительно, что Metality вот-вот перешагнёт границы esports и будет замечена такими людьми, как фестиваль Hellfest и Matt Heafy!»







