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Басист TRIVIUM : «Носите маски»



Басист TRIVIUM Paolo Gregoletto считает, что ношение маски является ключом к замедлению распространения романа о коронавирусе — и к дальнейшему открытию США.



Paolo высказал свои соображения в ответ на отчёт Министерства здравоохранения Флориды, в котором говорится, что количество известных случаев заболевания COVID-19 в штате выросло на 9585 по сравнению со вчерашним утром по мере распространения вируса и в результате того, что всё большее количество людей проходит тестирование по всему штату. Общее количество случаев заболевания во Флориде в настоящее время составляет 132 545. Paolo, ранее живший во Флориде, но несколько лет назад перебравшийся в Чикаго, написал:



«Самой тревожной частью переезда несколько недель назад было то, как мало здесь людей носили маски, или то, что они носили их неправильно. И у магазинов и прочего во Флориде были такие вывески: "Вы можете носите маски по желанию" — такое было до тех пор, пока не произошло очевидное, а теперь это стало обязательным.



Я бы с удовольствием отправился в тур в ближайшее время, но мы не можем ждать, что вакцину нам принесут на блюдечке с золотой каёмочкой. Маски + держать всё открытым куда лучше, чем очередной виток изоляции».



































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