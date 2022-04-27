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*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
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Trivium

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Гитарист TRIVIUM: «Сначала тур, потом альбом»



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Corey Beaulieu в рамках недавней беседы ответил на вопрос, думала ли группа о новом материале:

«Нет. Материал есть всегда. Во время нашего простоя я написал несколько вещей, просто потому что мне нужно было что-то делать, у меня была пара риффов, и я подумал: "К чёрту всё. Я просто начну работать над этим". А потом появляются фрагменты песен или демо-записи, которые, возможно, кто-то... Я знаю, что у меня есть пара вещей, которые я сочинил и записал для последнего альбома, но когда в группе три человека пишут песни, риффы и прочее, к тому времени, когда вы заканчиваете запись, у всех есть куча материала, который мы так и не доделали. Так что у нас всегда есть запас, из которого мы можем выбирать, если нам нужна отправная точка для песни. У нас никогда нет недостатка в них.

Мы с нетерпением ждём возвращения в турне. У нас есть две пластинки, по сути, для продвижения, поскольку мы не успели отправиться в турне в связи с выходом [альбома 2020 года] "What The Dead Men Say", так что это своего рода комбинированный тур, поэтому это ситуация с двойным альбомом, когда мы продвигаем сразу две [пластинки].

Теперь, когда за границей всё снова открывается, и выходит куча другого материала, мы собираемся сосредоточиться на гастролях на какое-то время. Поскольку мы выпустили две пластинки практически за полтора года, нам нужно немного повременить с новым материалом. Не ждите, что с этого момента мы будем выпускать по альбому каждый год».




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27 апр 2022
C
Corpsegrinder04
При всём уважении, последние два альбома были говном.
27 апр 2022
WarSong
Corpsegrinder04, ну, не совсем говно. Скорее, просто тухлятина.
27 апр 2022
s
shakabre
WarSong, резюмирую: последние два альбома тухлое говно.

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