сегодня



Гитарист TRIVIUM: «Сначала тур, потом альбом»



Corey Beaulieu в рамках недавней беседы ответил на вопрос, думала ли группа о новом материале:



«Нет. Материал есть всегда. Во время нашего простоя я написал несколько вещей, просто потому что мне нужно было что-то делать, у меня была пара риффов, и я подумал: "К чёрту всё. Я просто начну работать над этим". А потом появляются фрагменты песен или демо-записи, которые, возможно, кто-то... Я знаю, что у меня есть пара вещей, которые я сочинил и записал для последнего альбома, но когда в группе три человека пишут песни, риффы и прочее, к тому времени, когда вы заканчиваете запись, у всех есть куча материала, который мы так и не доделали. Так что у нас всегда есть запас, из которого мы можем выбирать, если нам нужна отправная точка для песни. У нас никогда нет недостатка в них.



Мы с нетерпением ждём возвращения в турне. У нас есть две пластинки, по сути, для продвижения, поскольку мы не успели отправиться в турне в связи с выходом [альбома 2020 года] "What The Dead Men Say", так что это своего рода комбинированный тур, поэтому это ситуация с двойным альбомом, когда мы продвигаем сразу две [пластинки].



Теперь, когда за границей всё снова открывается, и выходит куча другого материала, мы собираемся сосредоточиться на гастролях на какое-то время. Поскольку мы выпустили две пластинки практически за полтора года, нам нужно немного повременить с новым материалом. Не ждите, что с этого момента мы будем выпускать по альбому каждый год».







Listen to "Corey Beaulieu Of Trivium Talks Letting Loose In The Solos Of 'In The Court Of The Dragon'" on Spreaker.





+3 -0



( 3 ) просмотров: 305