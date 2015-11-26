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Trivium

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|||| 13 авг 2021

Новое видео TRIVIUM



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"Feast Of Fire", новое видео группы TRIVIUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "In The Court Of The Dragon", выходящего восьмого октября на Roadrunner Records. За сведение отвечал Josh Wilbur, запись проходила осенью 2020 в Full Sail University, Orlando.

Трек-лист:

01. X

02. In The Court Of The Dragon

03. Like A Sword Over Damocles

04. Feast Of Fire

05. A Crisis Of Revelation

06. The Shadow Of The Abattoir

07. No Way Back Just Through

08. Fall Into Your Hands

09. From Dawn To Decadence

10. The Phalanx

TRIVIUM Announces New Album 'In The Court Of The Dragon', Shares 'Feast Of Fire' Music Video





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Corpsegrinder04


13 авг 2021, 21:57		Хифи на бича с Курского похож стал. А песни, что эта, что предыдущая не понравились. Последний то альбом уже не алё был, боюсь и тут тоже самое будет.


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