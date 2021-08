13 авг 2021



Новое видео TRIVIUM



"Feast Of Fire", новое видео группы TRIVIUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "In The Court Of The Dragon", выходящего восьмого октября на Roadrunner Records. За сведение отвечал Josh Wilbur, запись проходила осенью 2020 в Full Sail University, Orlando.



Трек-лист:



01. X



02. In The Court Of The Dragon



03. Like A Sword Over Damocles



04. Feast Of Fire



05. A Crisis Of Revelation



06. The Shadow Of The Abattoir



07. No Way Back Just Through



08. Fall Into Your Hands



09. From Dawn To Decadence



10. The Phalanx













