сегодня



TRIVIUM отыграют концерт в июле



Десятого июля TRIVIUM в 4.00 p.m. ET отыграют первое выступление с момента выхода нового альбома "What The Dead Men Say". Обещается шоу стадионного уровня, трансляция пройдёт с помощью Full Sail Live из Full Sail University в родном для команды Орландо. Коллектив впервые представит новые визуальные эффекты и отыграет песни из нового альбома. Стоимость билетов составит девять долларов — они уже доступны на этом сайте.











+1 -0



просмотров: 165