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*TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?» 142
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*JON OLIVA попался пьяным за рулём. Плюс кокс 26
*Вокалист EXODUS: «Хочу кончить как Лемми» 25
*BRUCE DICKINSON заявил, что "Senjutsu" — один из его любимых... 21
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Trivium

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15 окт 2021 : 		 TRIVIUM — о релиз-вечеринке

4 окт 2021 : 		 Новое видео TRIVIUM

2 сен 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM выпустит блэк-проект в 2022 году

27 авг 2021 : 		 Лидер TRIVIUM: «Первый альбом SLIPKNOT изменил мою жизнь»

13 авг 2021 : 		 Новое видео TRIVIUM

3 авг 2021 : 		 Лидер TRIVIUM — о вакцинации

9 июл 2021 : 		 Новое видео TRIVIUM

6 июл 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM заболел COVID-19 после прививки

9 июн 2021 : 		 RICHARD MARX и TRIVIUM обновили "Right Here Waiting"

8 июн 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM собирается забиться целиком

6 май 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM: «COVID-19 реален!»

21 апр 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

20 апр 2021 : 		 Лидер TRIVIUM и RICHARD MARX записали кавер-версию

28 мар 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

15 мар 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

1 мар 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

11 фев 2021 : 		 Жена KING DIAMOND в новом кавере лидера TRIVIUM

7 фев 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

18 янв 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM: «Я практиковался, чтобы быть как BRUCE DICKINSON, FREDDIE MERCURY и JOHN PETRUCCI»

25 дек 2020 : 		 JARED DINES и вокалист TRIVIUM в новом видео

6 дек 2020 : 		 JARED DINES и вокалист TRIVIUM записали ЕР

26 окт 2020 : 		 Видео полного выступления TRIVIUM

14 окт 2020 : 		 TRIVIUM проведут еще один стрим

10 окт 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM выпустил сингл

28 сен 2020 : 		 Умер бывший басист TRIVIUM

16 сен 2020 : 		 Рассказ об онлайн-концерте TRIVIUM
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|||| сегодня

TRIVIUM — о релиз-вечеринке



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TRIVIUM опубликовали видео, рассказывающее о релиз-вечеринке по случаю выпуска "In The Court Of The Dragon", проходившей на Redlight Redlight.

TRIVIUM - Redlight Brewery Event Recap Video Streaming



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