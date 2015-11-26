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Вокалист TRIVIUM : «Я практиковался, чтобы быть как BRUCE DICKINSON, FREDDIE MERCURY и JOHN PETRUCCI»



Вокалист TRIVIUM Matt Heafy в рамках недавнего интервью обсудил, каким 2020 год выдался для него лично и для группы в целом:



«Я не считаю, что мне уже нужно кому-то что-то доказывать. Я чувствую уверенность с тем, что у меня есть. Я всё ещё собираюсь практиковаться, чтобы стать лучшим певцом и гитаристом лучшей группы в мире. В глубине души я знаю, что этого может и не случиться. Но я всё равно практикуюсь, чтобы быть таким же хорошим, как BRUCE DICKINSON, FREDDIE MERCURY и JOHN PETRUCCI, осознавая, что и этого может не случиться, и работаю, чтобы мы могли стать самой известной группой в мире, также отдавая себе отчёт в том, что и этого может не произойти. Но я вложил в практику всё, что для этого потребуется. Не придаваться нигилизму, а наоборот — вы должны вложить в это нужное количество подготовки для всего, что делаете в жизни, вы должны работать, чтобы достичь абсолютного максимума возможностей. Вот почему это процесс нон-стоп!»







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