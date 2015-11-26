Фраза, имя группы
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все новости группы
Trivium
США
Heavy Metal
Metal Core
http://www.trivium.org
Myspace:
http://www.myspace.com/trivium
Facebook:
https://www.facebook.com/Trivium
27 авг 2020
:
TRIVIUM сыграют редкое
5 авг 2020
:
TRIVIUM купили самолётный ангар
2 июл 2020
:
Вокалист TRIVIUM выпустил песню Ведьмака
29 июн 2020
:
Басист TRIVIUM: «Носите маски»
26 июн 2020
:
TRIVIUM отыграют концерт в июле
9 июн 2020
:
TRIVIUM работают над новым материалом
28 май 2020
:
Вокалист TRIVIUM удивлён тёплым приёмом альбома
19 май 2020
:
Вокалист TRIVIUM: «Мы как группа переживём пандемию»
17 май 2020
:
Басист TRIVIUM: «Однажды я обедал с Kirk'ом, и потом...»
12 май 2020
:
TRIVIUM не хотели переносить выход альбома из-за COVID-19
30 апр 2020
:
Вокалист TRIVIUM: «США слишком долго запрягали с COVID-19»
24 апр 2020
:
Басист TRIVIUM: «Я почти смирился, что тур MEGADETH + LAMB OF GOD перенесут»
23 апр 2020
:
Новая песня TRIVIUM
17 апр 2020
:
Новая песня TRIVIUM
11 апр 2020
:
MATT HEAFY: «Когда я нахожусь дома, я зарабатываю значительно больше денег от стриминга в TWITCH'е, чем с TRIVIUM»
6 апр 2020
:
Басист TRIVIUM: «Не удивлюсь, если тур MEGADETH + LAMB OF GOD слетит»
2 апр 2020
:
Вокалист TRIVIUM: «"What The Dead Men Say" отлично резюмирует всё, что мы сделали»
26 мар 2020
:
Новое видео TRIVIUM
6 мар 2020
:
TRIVIUM отменили визит в Азию
27 фев 2020
:
Новое видео TRIVIUM
5 янв 2020
:
Ведьмаку заплатите чеканной монетой...
29 дек 2019
:
Вокалист TRIVIUM исполняет тему OZZY
31 окт 2019
:
TRIVIUM записали песню с TOY
5 сен 2019
:
Профессиональное видео с выступления TRIVIUM
19 июл 2019
:
Фронтмен TRIVIUM заручился поддержкой IHSAHN'a, NERGAL'a, GAAHL'a для блэк-металлического проекта
15 июл 2019
:
Видео с выступления TRIVIUM
29 июн 2019
:
Видеонарезка с фестиваля Download от TRIVIUM
26 июн 2019
:
Кавер-версия DEAD KENNEDYS от TRIVIUM
11 июн 2019
:
Профессиональное видео с выступления TRIVIUM
20 май 2019
:
Новая песня TRIVIUM
28 апр 2019
:
Кавер-версия TYPE O NEGATIVE от TRIVIUM
9 янв 2019
:
Фронтмен TRIVIUM «польщён» тем, что группу номинировали на Грэмми
2 окт 2018
:
Новое видео TRIVIUM
26 сен 2018
:
Лидер TRIVIUM: «Металл жив и здравствует!»
21 авг 2018
:
Профессиональное видео полного выступления TRIVIUM
26 июл 2018
:
Концертное видео TRIVIUM
27 апр 2018
:
Нарезка с концерта TRIVIUM в Манчестере
21 апр 2018
:
TRIVIUM опубликовали нарезку песен с концерта в Бирмингеме
10 апр 2018
:
Новое видео TRIVIUM
9 мар 2018
:
Новое видео TRIVIUM
7 мар 2018
:
Басист TRIVIUM о твиттер-стычке с вокалистом ALL THAT REMAINS
25 фев 2018
:
Концертное видео TRIVIUM
14 фев 2018
:
Песни TRIVIUM доступны для разучивания
26 окт 2017
:
Новое видео TRIVIUM
16 окт 2017
:
Новая песня TRIVIUM
7 сен 2017
:
Рассказ о создании нового альбома TRIVIUM
24 авг 2017
:
Новое видео TRIVIUM
7 авг 2017
:
TRIVIUM исполнили новую песню
1 авг 2017
:
Новое видео TRIVIUM
14 мар 2017
:
Гитарист TRIVIUM о новом материале
15 фев 2017
:
Басист TRIVIUM о новом барабанщике
13 фев 2017
:
TRIVIUM дебютировали с новым барабанщиком
23 янв 2017
:
TRIVIUM нашли барабанщика для тура
22 янв 2017
:
TRIVIUM действительно расстались с ударником
23 дек 2016
:
TRIVIUM расстались с ударником?
6 дек 2016
:
Третья часть "Ember To Inferno" TRIVIUM
29 ноя 2016
:
Рассказ об издании альбома TRIVIUM
28 ноя 2016
:
Фрагмент нового релиза TRIVIUM
22 ноя 2016
:
Вторая часть "Ember To Inferno" TRIVIUM
17 ноя 2016
:
Фронтмен TRIVIUM исполняет акустическую версию песни SOUNDGARDEN's
15 ноя 2016
:
Первая часть "Ember To Inferno" TRIVIUM
4 ноя 2016
:
Демо от TRIVIUM
25 окт 2016
:
Концертное видео TRIVIUM
14 окт 2016
:
TRIVIUM переиздают дебютный альбом
10 окт 2016
:
Новый альбом TRIVIUM выйдет в 2017 года
23 сен 2016
:
Видео с выступления TRIVIUM
1 июл 2016
:
Концертное видео TRIVIUM
28 июн 2016
:
Басист TRIVIUM испытывает оптимизм в отношении стриминговых музыкальных сервисов
9 июн 2016
:
Видео с выступления TRIVIUM
13 май 2016
:
Колыбельные от TRIVIUM
13 май 2016
:
Гитарист TRIVIUM: «У нас полно материала на новый альбом»
10 мар 2016
:
Новое видео TRIVIUM
24 дек 2015
:
TRIVIUM вспоминают об "Ascendancy"
13 дек 2015
:
Видео с выступления TRIVIUM
10 дек 2015
:
Mike Mangini порекомендовал нового барабанщика в TRIVIUM
8 дек 2015
:
Видео с первого выступления TRIVIUM с новым барабанщиком
6 дек 2015
:
TRIVIUM нашли барабанщика
30 ноя 2015
:
Вокалист TRIVIUM о блэковом проекте
12 окт 2015
:
Успехи в чартах TRIVIUM
27 авг 2015
:
Новое видео TRIVIUM
20 авг 2015
:
Новое видео TRIVIUM
13 авг 2015
:
Новая песня TRIVIUM
31 июл 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома TRIVIUM
30 июл 2015
:
Новое видео TRIVIUM
18 июл 2014
:
Новое видео TRIVIUM
26 июн 2014
:
Видео с выступления TRIVIUM
10 июн 2014
:
Профессиональное видео полного выступления TRIVIUM
21 май 2014
:
TRIVIUM отменили концерты на этой неделе по настоянию врачей
12 май 2014
:
Барабанщик TRIVIUM: «Это было не моё решение»
12 май 2014
:
TRIVIUM расстались с барабанщиком
14 фев 2014
:
Концерт TRIVIUM снимался на DVD
21 окт 2013
:
Профессиональное видео c выступления TRIVIUM
8 окт 2013
:
Новый альбом TRIVIUM доступен для прослушивания
30 сен 2013
:
Новая песня TRIVIUM
9 сен 2013
:
Новое видео TRIVIUM
21 авг 2013
:
Новая песня TRIVIUM
4 авг 2013
:
Профессиональное видео c выступления TRIVIUM
2 авг 2013
:
Трек-лист нового альбома TRIVIUM
1 авг 2013
:
Новая песня TRIVIUM
29 июл 2013
:
TRIVIUM исполнили новую песню
24 июл 2013
:
Фрагмент нового трека TRIVIUM
28 май 2013
:
Название нового альбома TRIVIUM?
3 мар 2013
:
TRIVIUM завершили запись альбома
29 янв 2013
:
Вокалист TRIVIUM исполнил кавер-версию OPETH
17 янв 2013
:
Вокалист DISTURBED будет продюсировать новый альбом TRIVIUM
1 янв 2013
:
В душе с вокалистом TRIVIUM
17 ноя 2012
:
Новое видео TRIVIUM
14 ноя 2012
:
Акустика от вокалиста TRIVIUM
7 ноя 2012
:
Вокалист TRIVIUM исполнил в акустике OPETH, IN FLAMES
5 ноя 2012
:
Лидер TRIVIUM о выборах президента
4 ноя 2012
:
Акустика от вокалиста TRIVIUM
16 авг 2012
:
Качественное видео с акустики вокалиста TRIVIUM
15 авг 2012
:
Фронтмен TRIVIUM создал экстрим-металл-проект
15 авг 2012
:
Вокалист TRIVIUM исполнил акустическую версию песни OPETH
3 авг 2012
:
TRIVIUM: от автобуса до сцены
3 июл 2012
:
TRIVIUM записали демо девяти новых песен
30 июн 2012
:
Бабушка басиста TRIVIUM посетила концерт группы
29 июн 2012
:
Видеоприветствие от TRIVIUM
28 май 2012
:
Видео полного концерта TRIVIUM
26 май 2012
:
Концерт TRIVIUM онлайн
28 апр 2012
:
Вокалист TRIVIUM о ситуации с Roadrunner
12 апр 2012
:
Музыканты SLIPKNOT, MACHINE HEAD присоединились к TRIVIUM для исполнения кавер-версии METALLICA
5 апр 2012
:
TRIVIUM в акустике
20 мар 2012
:
Видео с выступления TRIVIUM
13 фев 2012
:
TRIVIUM исполнили кавер-версию METALLICA
30 янв 2012
:
TRIVIUM в акустике
29 дек 2011
:
Фронтмен TRIVIUM получил "чек на огромную сумму"
2 дек 2011
:
Видео полного концерта TRIVIUM
25 ноя 2011
:
Басист TRIVIUM о "Lulu": "Если кто-то считает, что понял этот альбом, то он упарывается наркотой"
5 ноя 2011
:
Акустическая песня TRIVIUM
28 окт 2011
:
Новое видео TRIVIUM
24 окт 2011
:
TRIVIUM в акустике - 3
19 окт 2011
:
TRIVIUM в акустике
25 авг 2011
:
TRIVIUM в акустике
13 авг 2011
:
Профессиональное видео с выступления TRIVIUM
3 авг 2011
:
TRIVIUM исполнили еще один новый трек
19 июл 2011
:
Видео из специального издания нового альбома TRIVIUM
14 июл 2011
:
Новая песня TRIVIUM
10 июл 2011
:
TRIVIUM исполнили 'In Waves'
3 июл 2011
:
Семплы нового альбома TRIVIUM
29 июн 2011
:
Новая песня TRIVIUM
28 июн 2011
:
Семпл новой песни TRIVIUM
22 июн 2011
:
Официальная съемка с концерта TRIVIUM
20 июн 2011
:
TRIVIUM исполнили новые песни
17 июн 2011
:
Новое видео TRIVIUM
16 июн 2011
:
Детали нового альбома TRIVIUM
6 июн 2011
:
Название нового альбома TRIVIUM
22 май 2011
:
Новая песня TRIVIUM
17 май 2011
:
Фронтмен TRIVIUM: «С этим альбомом мы хотим всё обновить»
26 апр 2011
:
Видео с выступления TRIVIUM
25 апр 2011
:
Трейлер нового альбома TRIVIUM
15 апр 2011
:
Видео с записи вокала TRIVIUM
6 апр 2011
:
TRIVIUM заканчивают работу над альбомом
21 янв 2011
:
Фронтмен TRIVIUM: «Следующий альбом выйдет за пределы того, что люди считают металлом»
11 янв 2011
:
Лидер TRIVIUM обсуждает новый альбом в интервью.
18 дек 2010
:
У TRIVIUM готово 17 песен
30 ноя 2010
:
TRIVIUM начнут запись в январе
11 окт 2010
:
TRIVIUM начнут запись в декабре
16 авг 2010
:
TRIVIUM отправятся в студию в октябре
1 июн 2010
:
Новое видео TRIVIUM
4 мар 2010
:
Новое видео TRIVIUM
19 фев 2010
:
Новая песня TRIVIUM доступна для прослушивания
18 фев 2010
:
Фронтмен TRIVIUM заявил, что барабанщик был уволен по телефону
14 фев 2010
:
Доступна кавер-версия SEPULTURA от TRIVIUM
5 фев 2010
:
TRIVIUM официально представили нового барабанщика
28 янв 2010
:
Гитарист TRIVIUM очумел от новой песни!
26 янв 2010
:
TRIVIUM запишут кавер-версию SEPULTURA
10 янв 2010
:
Фронтмен TRIVIUM женился
25 ноя 2009
:
Новая песня TRIVIUM появится в игре
22 окт 2009
:
TRIVIUM записали песню для игры
7 май 2009
:
Участников TRIVIUM проверили на свиной грипп
5 фев 2009
:
Режиссерская версия нового клипа TRIVIUM
28 янв 2009
:
Доступно новое видео TRIVIUM
3 сен 2008
:
Новый видеоклип TRIVIUM в сети
9 авг 2008
:
Обложка нового альбома TRIVIUM
17 июл 2008
:
Новый альбом TRIVIUM будет микшировать COLIN RICHARDSON
17 июн 2008
:
Обнародована дата выхода нового альбома TRIVIUM
5 фев 2008
:
TRIVIUM выпустят новый альбом с продюсером Nick'ом Raskulinecz'ем
28 ноя 2007
:
Фронтмен TRIVIUM: "Нам понадобится время для написания нашего лучшего альбома!"
5 сен 2006
:
TRIVIUM: Новая песня в сети, новый альбом в октябре
6 авг 2006
:
TRIVIUM снимут два видеоклипа на следующей неделе
5 авг 2006
:
Новый альбом TRIVIUM будет сильно отличаться от предыдущих
2 авг 2006
:
Новый трек TRIVIUM в сети
4 мар 2006
:
Видео TRIVIUM 'Dying In Your Arms' появилось в сети
27 фев 2006
:
Басист TRIVIUM о новом альбоме
сегодня
TRIVIUM
сыграют редкое
Двадцать девятого августа в 15:00 по ET TRIVIUM отыграют бесплатный концерт, трансляция которого будет идти на Твитч-канале лидера команды, Matt'a Heafy. Помимо специального мерча фанатов ждут крайне редко исполняемые треки:
* "Torn Between Scylla & Charybdis"
* "No Way To Heal"
* "Suffocating Sight"
* "Like Callisto To A Star In Heaven"
* "Detonation"
* "The Revanchist"
* "A Skyline Severance"
* "Of Prometheus And The Crucifix"
* "When All Light Dies"
* "Ascendancy"
* "To The Rats"
* "Dusk Dismantled"
* "Scattering The Ashes"
* "Bending The Arc To Fear"
* "The Ones We Leave Behind"
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).