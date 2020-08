сегодня



TRIVIUM сыграют редкое



Двадцать девятого августа в 15:00 по ET TRIVIUM отыграют бесплатный концерт, трансляция которого будет идти на Твитч-канале лидера команды, Matt'a Heafy. Помимо специального мерча фанатов ждут крайне редко исполняемые треки:



* "Torn Between Scylla & Charybdis"



* "No Way To Heal"



* "Suffocating Sight"



* "Like Callisto To A Star In Heaven"



* "Detonation"



* "The Revanchist"



* "A Skyline Severance"



* "Of Prometheus And The Crucifix"



* "When All Light Dies"



* "Ascendancy"



* "To The Rats"



* "Dusk Dismantled"



* "Scattering The Ashes"



* "Bending The Arc To Fear"



* "The Ones We Leave Behind"













+2 -0



просмотров: 312