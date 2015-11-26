Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*METALLICA украла музыку у DARK ANGEL? 122
*RAMMSTEIN завершили работу над новым альбомом 37
*ACE FREHLEY о Трампе: «Если ты американец и патриот, ты долж... 28
*GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатил... 20
*Вокалист METAL CHURCH: «Брать деньги с фанатов за встречи? Э... 15
[= ||| все новости группы



*

Trivium

*



9 янв 2019 : 		 Фронтмен TRIVIUM «польщён» тем, что группу номинировали на Грэмми

2 окт 2018 : 		 Новое видео TRIVIUM

26 сен 2018 : 		 Лидер TRIVIUM: «Металл жив и здравствует!»

21 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления TRIVIUM

26 июл 2018 : 		 Концертное видео TRIVIUM

27 апр 2018 : 		 Нарезка с концерта TRIVIUM в Манчестере

21 апр 2018 : 		 TRIVIUM опубликовали нарезку песен с концерта в Бирмингеме

10 апр 2018 : 		 Новое видео TRIVIUM

9 мар 2018 : 		 Новое видео TRIVIUM

7 мар 2018 : 		 Басист TRIVIUM о твиттер-стычке с вокалистом ALL THAT REMAINS

25 фев 2018 : 		 Концертное видео TRIVIUM

14 фев 2018 : 		 Песни TRIVIUM доступны для разучивания

26 окт 2017 : 		 Новое видео TRIVIUM

16 окт 2017 : 		 Новая песня TRIVIUM

7 сен 2017 : 		 Рассказ о создании нового альбома TRIVIUM

24 авг 2017 : 		 Новое видео TRIVIUM

7 авг 2017 : 		 TRIVIUM исполнили новую песню

1 авг 2017 : 		 Новое видео TRIVIUM

14 мар 2017 : 		 Гитарист TRIVIUM о новом материале

15 фев 2017 : 		 Басист TRIVIUM о новом барабанщике

13 фев 2017 : 		 TRIVIUM дебютировали с новым барабанщиком

23 янв 2017 : 		 TRIVIUM нашли барабанщика для тура

22 янв 2017 : 		 TRIVIUM действительно расстались с ударником

23 дек 2016 : 		 TRIVIUM расстались с ударником?

6 дек 2016 : 		 Третья часть "Ember To Inferno" TRIVIUM

29 ноя 2016 : 		 Рассказ об издании альбома TRIVIUM
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Фронтмен TRIVIUM «польщён» тем, что группу номинировали на Грэмми



*
zoom
*
* *
Фронтмен TRIVIUM Matt Heafy прокомментировал номинирование группы на Грэмми в категории «Лучшее металл-исполнение» за песню "Betrayer" из альбома 2017 года "The Sin And The Sentence":

«Услышать о том, что мы не просто номинированы на Грэмми, а номинированы именно за эту песню, заставляет меня гордиться, потому что в ней есть скриминг, смена тональностей, и она довольно экстремальная. Мы довольно напористая группа — от 75 до 80 процентов времени — так что я польщён тем, что вижу это».



TRIVIUM Frontman Is



Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 660

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Lacrimosa Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом