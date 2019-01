сегодня



Фронтмен TRIVIUM «польщён» тем, что группу номинировали на Грэмми



Фронтмен TRIVIUM Matt Heafy прокомментировал номинирование группы на Грэмми в категории «Лучшее металл-исполнение» за песню "Betrayer" из альбома 2017 года "The Sin And The Sentence":



«Услышать о том, что мы не просто номинированы на Грэмми, а номинированы именно за эту песню, заставляет меня гордиться, потому что в ней есть скриминг, смена тональностей, и она довольно экстремальная. Мы довольно напористая группа — от 75 до 80 процентов времени — так что я польщён тем, что вижу это».











+3 -0









просмотров: 660