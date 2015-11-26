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Trivium

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18 окт 2021 : 		 Гитарист TRIVIUM — о недавнем туре: «Всё не так и плохо!»

15 окт 2021 : 		 TRIVIUM — о релиз-вечеринке

4 окт 2021 : 		 Новое видео TRIVIUM

2 сен 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM выпустит блэк-проект в 2022 году

27 авг 2021 : 		 Лидер TRIVIUM: «Первый альбом SLIPKNOT изменил мою жизнь»

13 авг 2021 : 		 Новое видео TRIVIUM

3 авг 2021 : 		 Лидер TRIVIUM — о вакцинации

9 июл 2021 : 		 Новое видео TRIVIUM

6 июл 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM заболел COVID-19 после прививки

9 июн 2021 : 		 RICHARD MARX и TRIVIUM обновили "Right Here Waiting"

8 июн 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM собирается забиться целиком

6 май 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM: «COVID-19 реален!»

21 апр 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

20 апр 2021 : 		 Лидер TRIVIUM и RICHARD MARX записали кавер-версию

28 мар 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

15 мар 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

1 мар 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

11 фев 2021 : 		 Жена KING DIAMOND в новом кавере лидера TRIVIUM

7 фев 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

18 янв 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM: «Я практиковался, чтобы быть как BRUCE DICKINSON, FREDDIE MERCURY и JOHN PETRUCCI»

25 дек 2020 : 		 JARED DINES и вокалист TRIVIUM в новом видео

6 дек 2020 : 		 JARED DINES и вокалист TRIVIUM записали ЕР

26 окт 2020 : 		 Видео полного выступления TRIVIUM

14 окт 2020 : 		 TRIVIUM проведут еще один стрим

10 окт 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM выпустил сингл

28 сен 2020 : 		 Умер бывший басист TRIVIUM
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Гитарист TRIVIUM — о недавнем туре: «Всё не так и плохо!»



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Corey Beaulieu поговорил с Chaoszine о недавно завершившемся туре с MEGADETH, LAMB OF GOD и HATEBREED и о мерах безопасности в нем:

«Перед туром все группы, менеджмент и прочее... В каждом туре, который проходит, правила могут быть настолько строгими или нестрогими [насколько хотят] — любые протоколы, которые хедлайнер считает нужными, будут исполняться, ну и все хотели убедиться, что мы справимся с туром. Поэтому у нас были довольно строгие [протоколы] — не суперстрогие, но практически никто не проводил личных встреч, мы не принимали гостей или что-то в таком духе за кулисами. И в основном за кулисами, если вы шли в гримёрку, кейтеринг или куда-то ещё, это было так: "Обязательно наденьте маску". Мы шли в кейтеринг, брали свою еду, а потом шли есть на улицу. Это было что-то вроде пузыря, где каждая группа и команда оставались сами по себе, так что межгруппового общения или чего-то подобного практически не было. А когда ребята из команды работали на сцене и всё такое, все были в масках. Мы тоже выходили в масках, снимали их, играли, вновь надевали и уходили со сцены. Так что все просто держались подальше от лагеря друг друга, насколько это возможно. А если вы и разговаривали или общались или что-то ещё, то все уходили на парковку за кулисами или ещё куда-то на воздух. Мы просто носили маски, везде были дезинфицирующие средства. И потом нас также много тестировали. Это была своего рода заноза в заднице — сдавать столько анализов, но отдача от концертов и таких больших выступлений определённо стоила этих хлопот».

Он также отметил, что все музыканты и члены команды соблюдали все применимые местные правила охраны труда и техники безопасности, а также требования заведений, в которых проходил "The Metal Tour Of The Year":

«В некоторых местах они проводили обязательное тестирование, и все участники тура должны были сдать анализы... Как только ты выходил из автобуса, ты шёл сдавать анализы, а потом, как только у тебя был отрицательный результат, ты получал браслет и мог пройти за кулисы. У нас в команде был один человек, который в первые выходные тура сдал положительный анализ. Поэтому мы каждый день сдавали анализы, прежде чем нас пускали на сцену, — просто чтобы убедиться, что никто больше не заболел, находясь в автобусе. Но все в нашем автобусе были привиты, так что никто не заразился. Поэтому мы просто оставили его в гостинице на две недели, и он вернулся, когда ему стало лучше. Мы все привиты, так что никто не заразился. Он был привит, так что он был в полном порядке. Он чувствовал себя немного дерьмово пару дней, но ему просто пришлось на время уехать, пока он... Он говорил: "Я чувствую себя хорошо, но у меня всё ещё нет отрицательного теста". Вот так всё и было, когда нужно просто принять дополнительные меры предосторожности — потому что в туре участвует так много людей, и если кто-то из группы... К счастью, никто не заболел, но вы же не хотите... На кону стоят большие деньги, когда приходится отменять концерты. Так что мы держались, и это был успешный тур. Мы были рады показать людям, что можно выкарабкаться, и не всё так уж плохо для гастролирующих артистов».

TRIVIUM Guitarist: Tour With MEGADETH And LAMB OF GOD Showed That





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