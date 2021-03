сегодня



Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM



Вокалист TRIVIUM Matthew Kiichi Heafy опубликовал акустический ЕР, включающий пять композиций из альбома 2013 года "Vengeance Falls":



00:00 Strife



04:16 At The End of This War



08:33 Through Blood And Dirt And Bone



13:00 Wake (The End Is Nigh)



18:28 Losing My Religion













+0 -0



просмотров: 39