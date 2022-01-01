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*Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах 34
*Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH 11
*THOMAS ZWIJSEN исполняет... METALLICA! 9
*MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании 9
*PAUL DI’ANNO: «Не было никакой новой волны британского... 7
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Trivium

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4 июл 2022 : 		 Демонстрационное видео от вокалиста TRIVIUM

22 июн 2022 : 		 Кавер-версия хита NINE INCH NAILS от вокалиста TRIVIUM

27 апр 2022 : 		 Гитарист TRIVIUM: «Сначала тур, потом альбом»

21 апр 2022 : 		 Лидер TRIVIUM выпускает книгу

13 апр 2022 : 		 TRIVIUM впервые исполнили "Sickness Unto You"

13 фев 2022 : 		 Вокалист TRIVIUM уже дважды переболел COVID-19

20 янв 2022 : 		 Лидер TRIVIUM: «Чтобы ещё набить?»

19 янв 2022 : 		 Вокалист TRIVIUM исполняет песню из Ведьмака-2

18 янв 2022 : 		 Фрагмент стрима TRIVIUM

10 янв 2022 : 		 Лидер TRIVIUM и вокалист TESTAMENT записали песню

7 дек 2021 : 		 Фронтмен TRIVIUM: «BRUCE DICKINSON сказал, что когда-нибудь я буду петь как Дио»

2 дек 2021 : 		 TRIVIUM проведут новые стримы

1 дек 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM — о трагедии на Astroworld

16 ноя 2021 : 		 Концертное видео TRIVIUM

11 ноя 2021 : 		 Концертное видео TRIVIUM

28 окт 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM — о туре в пандемию

25 окт 2021 : 		 Басист TRIVIUM: «Мы не особо распространялись про случаи COVID-19 в туре»

18 окт 2021 : 		 Гитарист TRIVIUM — о недавнем туре: «Всё не так и плохо!»

15 окт 2021 : 		 TRIVIUM — о релиз-вечеринке

4 окт 2021 : 		 Новое видео TRIVIUM

2 сен 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM выпустит блэк-проект в 2022 году

27 авг 2021 : 		 Лидер TRIVIUM: «Первый альбом SLIPKNOT изменил мою жизнь»

13 авг 2021 : 		 Новое видео TRIVIUM

3 авг 2021 : 		 Лидер TRIVIUM — о вакцинации

9 июл 2021 : 		 Новое видео TRIVIUM

6 июл 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM заболел COVID-19 после прививки
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|||| 4 июл 2022

Демонстрационное видео от вокалиста TRIVIUM



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Matt Heafy опубликовал видео, в котором демонстрирует исполнение композиции TRIVIUM "The Deceived".

TRIVIUM Frontman MATT HEAFY Shares Guitar Playthrough Of "The Deceived"




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