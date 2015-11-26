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Trivium

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7 фев 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

18 янв 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM: «Я практиковался, чтобы быть как BRUCE DICKINSON, FREDDIE MERCURY и JOHN PETRUCCI»

25 дек 2020 : 		 JARED DINES и вокалист TRIVIUM в новом видео

6 дек 2020 : 		 JARED DINES и вокалист TRIVIUM записали ЕР

26 окт 2020 : 		 Видео полного выступления TRIVIUM

14 окт 2020 : 		 TRIVIUM проведут еще один стрим

10 окт 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM выпустил сингл

28 сен 2020 : 		 Умер бывший басист TRIVIUM

16 сен 2020 : 		 Рассказ об онлайн-концерте TRIVIUM

27 авг 2020 : 		 TRIVIUM сыграют редкое

5 авг 2020 : 		 TRIVIUM купили самолётный ангар

2 июл 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM выпустил песню Ведьмака

29 июн 2020 : 		 Басист TRIVIUM: «Носите маски»

26 июн 2020 : 		 TRIVIUM отыграют концерт в июле

9 июн 2020 : 		 TRIVIUM работают над новым материалом

28 май 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM удивлён тёплым приёмом альбома

19 май 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM: «Мы как группа переживём пандемию»

17 май 2020 : 		 Басист TRIVIUM: «Однажды я обедал с Kirk'ом, и потом...»

12 май 2020 : 		 TRIVIUM не хотели переносить выход альбома из-за COVID-19

30 апр 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM: «США слишком долго запрягали с COVID-19»

24 апр 2020 : 		 Басист TRIVIUM: «Я почти смирился, что тур MEGADETH + LAMB OF GOD перенесут»

23 апр 2020 : 		 Новая песня TRIVIUM

17 апр 2020 : 		 Новая песня TRIVIUM

11 апр 2020 : 		 MATT HEAFY: «Когда я нахожусь дома, я зарабатываю значительно больше денег от стриминга в TWITCH'е, чем с TRIVIUM»

6 апр 2020 : 		 Басист TRIVIUM: «Не удивлюсь, если тур MEGADETH + LAMB OF GOD слетит»

2 апр 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM: «"What The Dead Men Say" отлично резюмирует всё, что мы сделали»
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|||| 7 фев 2021

Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM



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Вокалист TRIVIUM Matthew Kiichi Heafy опубликовал акустический ЕР, включающий четыре композиции из альбома 2005 года "Ascendancy":

01. Rain

02. Dying In Your Arms

03. Suffocating Sight

04. Departure

TRIVIUM's MATT HEAFY Drops 'Ascendancy' Acoustic EP





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Sw0Rn


7 фев 2021, 22:31		Душевно!)


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