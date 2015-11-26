7 фев 2021



Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM



Вокалист TRIVIUM Matthew Kiichi Heafy опубликовал акустический ЕР, включающий четыре композиции из альбома 2005 года "Ascendancy":



01. Rain



02. Dying In Your Arms



03. Suffocating Sight



04. Departure













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