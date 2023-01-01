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*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 30
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*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 30
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
*Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!» 14
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*

Trivium

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8 май 2023 : 		 Новое видео TRIVIUM

26 апр 2023 : 		 TRIVIUM — о Сингапуре

6 апр 2023 : 		 Видео полного выступления TRIVIUM

5 апр 2023 : 		 TRIVIUM о европейском туре

7 мар 2023 : 		 Вокалист TRIVIUM: «чОрный пояс, чОрный пояс...»

8 фев 2023 : 		 Кавер-версия HEAVEN SHALL BURN от TRIVIUM

18 ноя 2022 : 		 Новое видео TRIVIUM

3 ноя 2022 : 		 Лидер TRIVIUM записал гимн Team Vitality

25 окт 2022 : 		 Концертное видео TRIVIUM

20 окт 2022 : 		 Лидер TRIVIUM: «Steve Harris сравнил нас с METALLICA»

4 июл 2022 : 		 Демонстрационное видео от вокалиста TRIVIUM

22 июн 2022 : 		 Кавер-версия хита NINE INCH NAILS от вокалиста TRIVIUM

27 апр 2022 : 		 Гитарист TRIVIUM: «Сначала тур, потом альбом»

21 апр 2022 : 		 Лидер TRIVIUM выпускает книгу

13 апр 2022 : 		 TRIVIUM впервые исполнили "Sickness Unto You"

13 фев 2022 : 		 Вокалист TRIVIUM уже дважды переболел COVID-19

20 янв 2022 : 		 Лидер TRIVIUM: «Чтобы ещё набить?»

19 янв 2022 : 		 Вокалист TRIVIUM исполняет песню из Ведьмака-2

18 янв 2022 : 		 Фрагмент стрима TRIVIUM

10 янв 2022 : 		 Лидер TRIVIUM и вокалист TESTAMENT записали песню

7 дек 2021 : 		 Фронтмен TRIVIUM: «BRUCE DICKINSON сказал, что когда-нибудь я буду петь как Дио»

2 дек 2021 : 		 TRIVIUM проведут новые стримы

1 дек 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM — о трагедии на Astroworld

16 ноя 2021 : 		 Концертное видео TRIVIUM

11 ноя 2021 : 		 Концертное видео TRIVIUM

28 окт 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM — о туре в пандемию
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Новое видео TRIVIUM



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"No Way Back Just Through", новое видео группы TRIVIUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома In The Court Of The Dragon, выпущенного в 2021 году.

TRIVIUM Release Official Video For "No Way Back Just Through"




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