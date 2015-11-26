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Вокалист TRIVIUM : «COVID-19 реален!»



Вокалист TRIVIUM Matt Heafy призвал людей внимательнее относиться к COVID-19:



«Один из членов моей семьи более одиннадцати дней болел и сейчас попал в больницу с жидкостью в лёгких и COVID-пневмонией. У него нет предрасположенности к заболеваниям, он очень силен физически и психически, вынослив и не шёл на риски. Так что всё реально. Тот, кто говорит вам обратное, не хочет, чтобы "нормальная" жизнь или веселье когда-нибудь вернулись. Берегите себя и давайте вернём всё к тому, когда мы могли бы наслаждаться всем вместе. Пошлите позитивные эмоции тем, кто пострадал от этой заразы!»







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