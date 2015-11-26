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Trivium

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6 май 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM: «COVID-19 реален!»

21 апр 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

20 апр 2021 : 		 Лидер TRIVIUM и RICHARD MARX записали кавер-версию

28 мар 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

15 мар 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

1 мар 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

11 фев 2021 : 		 Жена KING DIAMOND в новом кавере лидера TRIVIUM

7 фев 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

18 янв 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM: «Я практиковался, чтобы быть как BRUCE DICKINSON, FREDDIE MERCURY и JOHN PETRUCCI»

25 дек 2020 : 		 JARED DINES и вокалист TRIVIUM в новом видео

6 дек 2020 : 		 JARED DINES и вокалист TRIVIUM записали ЕР

26 окт 2020 : 		 Видео полного выступления TRIVIUM

14 окт 2020 : 		 TRIVIUM проведут еще один стрим

10 окт 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM выпустил сингл

28 сен 2020 : 		 Умер бывший басист TRIVIUM

16 сен 2020 : 		 Рассказ об онлайн-концерте TRIVIUM

27 авг 2020 : 		 TRIVIUM сыграют редкое

5 авг 2020 : 		 TRIVIUM купили самолётный ангар

2 июл 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM выпустил песню Ведьмака

29 июн 2020 : 		 Басист TRIVIUM: «Носите маски»

26 июн 2020 : 		 TRIVIUM отыграют концерт в июле

9 июн 2020 : 		 TRIVIUM работают над новым материалом

28 май 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM удивлён тёплым приёмом альбома

19 май 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM: «Мы как группа переживём пандемию»

17 май 2020 : 		 Басист TRIVIUM: «Однажды я обедал с Kirk'ом, и потом...»

12 май 2020 : 		 TRIVIUM не хотели переносить выход альбома из-за COVID-19
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|||| сегодня

Вокалист TRIVIUM: «COVID-19 реален!»



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Вокалист TRIVIUM Matt Heafy призвал людей внимательнее относиться к COVID-19:

«Один из членов моей семьи более одиннадцати дней болел и сейчас попал в больницу с жидкостью в лёгких и COVID-пневмонией. У него нет предрасположенности к заболеваниям, он очень силен физически и психически, вынослив и не шёл на риски. Так что всё реально. Тот, кто говорит вам обратное, не хочет, чтобы "нормальная" жизнь или веселье когда-нибудь вернулись. Берегите себя и давайте вернём всё к тому, когда мы могли бы наслаждаться всем вместе. Пошлите позитивные эмоции тем, кто пострадал от этой заразы!»

TRIVIUM



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