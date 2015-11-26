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Trivium

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28 окт 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM — о туре в пандемию

25 окт 2021 : 		 Басист TRIVIUM: «Мы не особо распространялись про случаи COVID-19 в туре»

18 окт 2021 : 		 Гитарист TRIVIUM — о недавнем туре: «Всё не так и плохо!»

15 окт 2021 : 		 TRIVIUM — о релиз-вечеринке

4 окт 2021 : 		 Новое видео TRIVIUM

2 сен 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM выпустит блэк-проект в 2022 году

27 авг 2021 : 		 Лидер TRIVIUM: «Первый альбом SLIPKNOT изменил мою жизнь»

13 авг 2021 : 		 Новое видео TRIVIUM

3 авг 2021 : 		 Лидер TRIVIUM — о вакцинации

9 июл 2021 : 		 Новое видео TRIVIUM

6 июл 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM заболел COVID-19 после прививки

9 июн 2021 : 		 RICHARD MARX и TRIVIUM обновили "Right Here Waiting"

8 июн 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM собирается забиться целиком

6 май 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM: «COVID-19 реален!»

21 апр 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

20 апр 2021 : 		 Лидер TRIVIUM и RICHARD MARX записали кавер-версию

28 мар 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

15 мар 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

1 мар 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

11 фев 2021 : 		 Жена KING DIAMOND в новом кавере лидера TRIVIUM

7 фев 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

18 янв 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM: «Я практиковался, чтобы быть как BRUCE DICKINSON, FREDDIE MERCURY и JOHN PETRUCCI»

25 дек 2020 : 		 JARED DINES и вокалист TRIVIUM в новом видео

6 дек 2020 : 		 JARED DINES и вокалист TRIVIUM записали ЕР

26 окт 2020 : 		 Видео полного выступления TRIVIUM

14 окт 2020 : 		 TRIVIUM проведут еще один стрим
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Вокалист TRIVIUM — о туре в пандемию



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Matt Heafy в рамках недавнего интервью обсудил прошедший тур MEGADETH, LAMB OF GOD и HATEBREED:

«Вся моя группа и вся команда были привиты. У меня также был и COVID, так что у меня было столько иммунитета, сколько это вообще возможно, но я всё равно придерживался всех правил. И я знаю, что, возможно, некоторые люди, к сожалению, закатывают глаза, когда слышат об этом, но то, что я об этом думаю, — я воспринимаю это как вирус; это болезнь. У меня была куча чёртовых прививок. Каждый раз, когда вы едете в Южную Америку, вы должны делать прививки и укреплять иммунитет, если вы собираетесь находиться вблизи джунглей. Моим детям почти три года. Когда они были маленькими, им сделали прививки от полиомиелита, оспы, кори, гепатита. Точно так же я отношусь и к текущему положению дел: "Я хочу давать концерты, и я сделаю всё возможное, чтобы ни один человек не пропустил наш сет ни на одном чёртовом шоу". Так что у нас была вакцина, мы по-прежнему носили маски везде, кроме гримёрки, сцены и автобуса. Вы знаете, как я люблю еду. Мы следили за тем, чтобы каждый наш выходной день проходил на свежем воздухе — на свежем воздухе, без друзей. Потому что мы хотели, чтобы шоу состоялись.

Учитывая то, как строго мы всё контролировали, если кому-то вдруг станет интересно, типа: "Мужик, это немного слишком", то доказательство — в успехе концертов. Мы вышли из этой ситуации, не отменив ни одного шоу. Канада, очевидно, откладывается, переносится — не отменяется. Это другая территория, разные страны, так что нас это не касается. И мы чертовски рады. Это было потрясающе. Пять-десять тысяч человек за вечер. Для металла это безумие — такое количество людей приходит на HATEBREED, TRIVIUM, LAMB OF GOD и MEGADETH. Так что это было потрясающе. У нас были одни из лучших концертов за всю нашу карьеру!»

TRIVIUM





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