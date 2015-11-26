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Вокалист TRIVIUM — о туре в пандемию



Matt Heafy в рамках недавнего интервью обсудил прошедший тур MEGADETH, LAMB OF GOD и HATEBREED:



«Вся моя группа и вся команда были привиты. У меня также был и COVID, так что у меня было столько иммунитета, сколько это вообще возможно, но я всё равно придерживался всех правил. И я знаю, что, возможно, некоторые люди, к сожалению, закатывают глаза, когда слышат об этом, но то, что я об этом думаю, — я воспринимаю это как вирус; это болезнь. У меня была куча чёртовых прививок. Каждый раз, когда вы едете в Южную Америку, вы должны делать прививки и укреплять иммунитет, если вы собираетесь находиться вблизи джунглей. Моим детям почти три года. Когда они были маленькими, им сделали прививки от полиомиелита, оспы, кори, гепатита. Точно так же я отношусь и к текущему положению дел: "Я хочу давать концерты, и я сделаю всё возможное, чтобы ни один человек не пропустил наш сет ни на одном чёртовом шоу". Так что у нас была вакцина, мы по-прежнему носили маски везде, кроме гримёрки, сцены и автобуса. Вы знаете, как я люблю еду. Мы следили за тем, чтобы каждый наш выходной день проходил на свежем воздухе — на свежем воздухе, без друзей. Потому что мы хотели, чтобы шоу состоялись.



Учитывая то, как строго мы всё контролировали, если кому-то вдруг станет интересно, типа: "Мужик, это немного слишком", то доказательство — в успехе концертов. Мы вышли из этой ситуации, не отменив ни одного шоу. Канада, очевидно, откладывается, переносится — не отменяется. Это другая территория, разные страны, так что нас это не касается. И мы чертовски рады. Это было потрясающе. Пять-десять тысяч человек за вечер. Для металла это безумие — такое количество людей приходит на HATEBREED, TRIVIUM, LAMB OF GOD и MEGADETH. Так что это было потрясающе. У нас были одни из лучших концертов за всю нашу карьеру!»







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