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TRIVIUM купили самолётный ангар



TRIVIUM использовали полученные средства в рамках онлайн-концерта в прошлом месяце для покупки самолетного ангара в Орландо. Лидер группы, Matt Heafy, рассказал о причинах подобного поступка:



«Ангар, который мы приобрели, огромен. И на первом этапе мы построим и огородим там кусок, где сможем репетировать, и это будет место "всё-в-одном". А затем мы постепенно построим студию звукозаписи. И я полагаю, что потребуется от трёх до пяти лет, чтобы обустроить ту самую внешнюю часть ангара, в которую входит самолёт, и мы сделаем её похожей на то шоу Full Sail. Так что в конце концов мы его полностью оснастим. И потом, будем надеяться, что всё будет развиваться, даже несмотря на то, что судьба может обернуться против нас; мы сможем превратить его в то место, где будут установлены полноценные камеры, будет полноценный звуковой пульт, где будет всё готово, так что если мы захотим провести полноценное мероприятие, мы сможем сделать его там, и всё будет работать».



На вопрос, как можно купить ангар для самолета, Matt ответил:



«Чувак, это отличный вопрос. Мы арендуем довольно сомнительное место. Большинство групп, полагаю, находятся в схожем положении — ты репетируешь где-то, где тебе не нравится; это довольно паршиво; ты платишь арендную плату кому-то другому. Мы просто думаем о себе, мы не хотим платить арендную плату — мы хотим инвестировать в себя и наше будущее, плюс мы всегда хотели иметь штаб-квартиру, где мы могли бы делать всё что угодно. И мы обсуждали идею места, где мы могли бы репетировать, а также использовать это место как склад, и, в конечном итоге, записываться. И когда мы осознали, насколько мы любим всякие стримы, то получить место, откуда можно транслировать всё что угодно — мы можем транслировать наши репетиции или устраивать небольшие шоу и всё такое — эта та ниша, которая не занята.



Я связался с нашим агентом по недвижимости, которая помогла нам с женой вернуть наш дом, и которая только что помогла Paolo [Gregoletto, бас] переехать. Paolo теперь живёт в девяти минутах езды от меня, что просто потрясающе — он недавно уехал из Чикаго как раз во время пандемии; он сел в машину и сказал: "Я уезжаю отсюда. Я [переезжаю] к вам, ребята". Так что мы связались с ней и стали искать среди коммерческой недвижимости. Я пересмотрел кучу мест.



Я не говорю, что сейчас время покупать, но я вроде как решил, что сейчас самое время поискать такой вариант. И мы очень разумно распоряжаемся нашими деньгами. Мы ни в коем случае не транжиры. Я не живу в особняке. У нас есть только то, что нам нужно. Нам нравится иметь только то, что нам нужно. И та же идея была с репетиционной точкой. В итоге мы решили: "Давайте найдём что-нибудь, что точно нам нужно — конкретный размер, определённую форму, место, где мы сможем делать именно то, что хотим. И так она привела меня к одному агенту, который нашёл кучу разных помещений, а я рассказал об идее ангара для самолетов, потому что я видел такой же ангар в одном из аэропортов. И я упомянул об этом вскользь своей свекрови, а она мне и говорит: "Ты знаешь, кому принадлежит такой ангар? Дяде Эшли!" Так что я связался с дядей Эшли и его сыном, и теперь общаюсь с ними. У них есть несколько лишних ангаров. Так что это покупка у моей семьи, что ещё лучше. Мы договорились об этом с одним из членов нашей семьи, и процесс идёт, мы близки к завершению сделки. Но это ещё не всё. Учтите: он не размером с коммерческий самолет — это не ангар такого размера, как у IRON MAIDEN; он более скромный. Но хорошо, что мы можем оставить всё это в семье; мы фактически в состоянии содержать нашу семью, и TRIVIUM может покупать у них. Они действуют как агенты, а мы сможем там работать».













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