Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM



Вокалист TRIVIUM Matthew Kiichi Heafy опубликовал акустический ЕР, включающий шесть композиций из альбома 2011 года "In Waves".



Трек-лист:



00:00 In Waves



04:50 Built To Fall



07:58 Caustic Are The Ties That Bind



13:16 Of All These Yesterdays



17:16 A Grey So Dark



19:48 Shattering The Skies Above



По словам музыканта, он планирует выпустить такой ЕР к каждому альбому, кроме "What The Dead Men Say".













