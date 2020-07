сегодня



Вокалист TRIVIUM выпустил песню Ведьмака



Вокалист TRIVIUM Matt Heafy выпустил свою версию хита "Toss A Coin To Your Witcher" из сериала Netflix "The Witcher", в записи которой принимал участие коллега по группе, Alex Bent (ударные).



















