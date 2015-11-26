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*Лидер DESTRUCTION: «Не хочу, чтобы металл стал новой хипстер... 29
*MIKE PORTNOY: «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, ... 21
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Trivium

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2 июл 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM выпустил песню Ведьмака

29 июн 2020 : 		 Басист TRIVIUM: «Носите маски»

26 июн 2020 : 		 TRIVIUM отыграют концерт в июле

9 июн 2020 : 		 TRIVIUM работают над новым материалом

28 май 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM удивлён тёплым приёмом альбома

19 май 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM: «Мы как группа переживём пандемию»

17 май 2020 : 		 Басист TRIVIUM: «Однажды я обедал с Kirk'ом, и потом...»

12 май 2020 : 		 TRIVIUM не хотели переносить выход альбома из-за COVID-19

30 апр 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM: «США слишком долго запрягали с COVID-19»

24 апр 2020 : 		 Басист TRIVIUM: «Я почти смирился, что тур MEGADETH + LAMB OF GOD перенесут»

23 апр 2020 : 		 Новая песня TRIVIUM

17 апр 2020 : 		 Новая песня TRIVIUM

11 апр 2020 : 		 MATT HEAFY: «Когда я нахожусь дома, я зарабатываю значительно больше денег от стриминга в TWITCH'е, чем с TRIVIUM»

6 апр 2020 : 		 Басист TRIVIUM: «Не удивлюсь, если тур MEGADETH + LAMB OF GOD слетит»

2 апр 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM: «"What The Dead Men Say" отлично резюмирует всё, что мы сделали»

26 мар 2020 : 		 Новое видео TRIVIUM

6 мар 2020 : 		 TRIVIUM отменили визит в Азию

27 фев 2020 : 		 Новое видео TRIVIUM

5 янв 2020 : 		 Ведьмаку заплатите чеканной монетой...

29 дек 2019 : 		 Вокалист TRIVIUM исполняет тему OZZY

31 окт 2019 : 		 TRIVIUM записали песню с TOY

5 сен 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления TRIVIUM

19 июл 2019 : 		 Фронтмен TRIVIUM заручился поддержкой IHSAHN'a, NERGAL'a, GAAHL'a для блэк-металлического проекта

15 июл 2019 : 		 Видео с выступления TRIVIUM

29 июн 2019 : 		 Видеонарезка с фестиваля Download от TRIVIUM

26 июн 2019 : 		 Кавер-версия DEAD KENNEDYS от TRIVIUM
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Вокалист TRIVIUM выпустил песню Ведьмака



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Вокалист TRIVIUM Matt Heafy выпустил свою версию хита "Toss A Coin To Your Witcher" из сериала Netflix "The Witcher", в записи которой принимал участие коллега по группе, Alex Bent (ударные).

TRIVIUM








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