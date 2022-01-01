Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 19
*ACCEPT выступили без вокалиста 19
*Участники PARADISE LOST в HOST 17
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 14
*Новая песня DARKTHRONE 13
*JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщик... 12
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста — 2 10
*ZAKK WYLDE не знает, как играть песни PANTERA 9
*CARRIE UNDERWOOD — о том, как сумела привлечь Axl'a Rose'a к... 8
*Профессиональное видео с выступления ALCEST 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 19
*ACCEPT выступили без вокалиста 19
*Участники PARADISE LOST в HOST 17
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 14
*Новая песня DARKTHRONE 13
[= ||| все новости группы



*

Trivium

*



25 окт 2022 : 		 Концертное видео TRIVIUM

20 окт 2022 : 		 Лидер TRIVIUM: «Steve Harris сравнил нас с METALLICA»

4 июл 2022 : 		 Демонстрационное видео от вокалиста TRIVIUM

22 июн 2022 : 		 Кавер-версия хита NINE INCH NAILS от вокалиста TRIVIUM

27 апр 2022 : 		 Гитарист TRIVIUM: «Сначала тур, потом альбом»

21 апр 2022 : 		 Лидер TRIVIUM выпускает книгу

13 апр 2022 : 		 TRIVIUM впервые исполнили "Sickness Unto You"

13 фев 2022 : 		 Вокалист TRIVIUM уже дважды переболел COVID-19

20 янв 2022 : 		 Лидер TRIVIUM: «Чтобы ещё набить?»

19 янв 2022 : 		 Вокалист TRIVIUM исполняет песню из Ведьмака-2

18 янв 2022 : 		 Фрагмент стрима TRIVIUM

10 янв 2022 : 		 Лидер TRIVIUM и вокалист TESTAMENT записали песню

7 дек 2021 : 		 Фронтмен TRIVIUM: «BRUCE DICKINSON сказал, что когда-нибудь я буду петь как Дио»

2 дек 2021 : 		 TRIVIUM проведут новые стримы

1 дек 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM — о трагедии на Astroworld

16 ноя 2021 : 		 Концертное видео TRIVIUM

11 ноя 2021 : 		 Концертное видео TRIVIUM

28 окт 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM — о туре в пандемию

25 окт 2021 : 		 Басист TRIVIUM: «Мы не особо распространялись про случаи COVID-19 в туре»

18 окт 2021 : 		 Гитарист TRIVIUM — о недавнем туре: «Всё не так и плохо!»

15 окт 2021 : 		 TRIVIUM — о релиз-вечеринке

4 окт 2021 : 		 Новое видео TRIVIUM

2 сен 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM выпустит блэк-проект в 2022 году

27 авг 2021 : 		 Лидер TRIVIUM: «Первый альбом SLIPKNOT изменил мою жизнь»

13 авг 2021 : 		 Новое видео TRIVIUM

3 авг 2021 : 		 Лидер TRIVIUM — о вакцинации
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Концертное видео TRIVIUM



zoom
"Shogun", новое концертное видео группы TRIVIUM, доступно для просмотра ниже. Съемки проходили в рамках выступления в Орландо.

TRIVIUM Share Live Footage Of "Shogun" From Deadmen And Dragons Tour's Orlando Show




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 37

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом