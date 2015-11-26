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Trivium

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Лидер TRIVIUM: «Первый альбом SLIPKNOT изменил мою жизнь»



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Matt Heafy в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, какой из альбомов повлиял на него сильнее всего:

«Ой, их было столько... Но есть три группы, которые выше остальных. Джои Джордисон, вне всяких сомнений. "(sic)" была первой песней, которую сыграли TRIVIUM. Я помню, как в средней и старшей школе я прятал наушники под волосами во время уроков, чтобы послушать первую пластинку SLIPKNOT. Эта пластинка изменила мою жизнь. Я участвовал в записи "Family Values", а Джои Джордисон был в том туре и играл на барабанах в KORN. И я так счастлив, что смог рассказать Джои об этом. Я рассказал Джои эти истории о том, какое влияние SLIPKNOT оказали на мою жизнь.

Алекси Лайхо из CHILDREN OF BODOM. Как SLIPKNOT очень важны для становления TRIVIUM, так и CHILDREN OF BODOM. Возможно, CHILDREN OF BODOM — это не та группа, с которой знакомы все ваши слушатели, но это, вероятно, одна из самых легендарных финских экстремальных металлических команд всех времён. Их первые несколько альбомов — "Something Wild", "Hatebreeder" и "Follow The Reaper" — без них меня бы тут не было. Точно так же, как я говорил, что меня не было бы без первого альбома SLIPKNOT. Алекси Лайхо ушёл слишком молодым; я думаю, он был примерно одного возраста с Джои.

Ну и Райли Гейл из POWER TRIP. Я считаю, что они были теми, кто могли бы стать одной из будущих лучших металлических групп в мире. И, по-моему, он умер в возрасте 34-35 лет. Мы смогли, к счастью, взять их с собой в тур, и я смог узнать их поближе.

Я очень рад тому, что всем троим из этих людей я смог сказать, как сильно я люблю их музыку. Я на протяжении всех своих лет всегда говорю людям, что являюсь их поклонником. И когда я говорю [это] профессиональному музыканту, они обычно как-то странно к этому относятся. Но я не возражаю. И я очень рад, что смог рассказать об этом каждому из них троих. Я ужасно расстроен тем, что их больше нет, но я счастлив, что смог рассказать им о том, какое влияние каждый из них оказал на мою жизнь».

TRIVIUM





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