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*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 27
*Потери в NERVOSA 24
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 19
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 15
*Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом 12
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Trivium

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Кавер-версия HEAVEN SHALL BURN от TRIVIUM



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TRIVIUM представили видео на собственное прочтение композиции HEAVEN SHALL BURN "Implore The Darken Sky". Этот трек предлагается поклонникам на концертах нынешнего тура на 7-дюймовом виниле, включающем также кавер-версию песни TRIVIUM "Pillar Of Serpents" в исполнении HEAVEN SHALL BURN.

«В начале существования Trivium, когда мы открывали для себя множество великих жанров и вкусов тяжёлой музыки, я знал о великих классиках, я знал об экстремальном металле, но никогда раньше я не слышал, что делают HSB. Альбом Heaven Shall Burn "Whatever It May Take" стал моим первым знакомством с их фирменным металкором. Этот сплав хардкора и металлического звучания взорвал мой мозг.

"Implore the Darken Sky" — это не только моя любимая песня HSB, но и песня, которая научила меня многому о звучании, которое необходимо было привнести в TRIVIUM».

TRIVIUM Release Official Video For Cover Of HEAVEN SHALL BURN's




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