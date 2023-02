сегодня



Кавер-версия HEAVEN SHALL BURN от TRIVIUM



TRIVIUM представили видео на собственное прочтение композиции HEAVEN SHALL BURN "Implore The Darken Sky". Этот трек предлагается поклонникам на концертах нынешнего тура на 7-дюймовом виниле, включающем также кавер-версию песни TRIVIUM "Pillar Of Serpents" в исполнении HEAVEN SHALL BURN.



«В начале существования Trivium, когда мы открывали для себя множество великих жанров и вкусов тяжёлой музыки, я знал о великих классиках, я знал об экстремальном металле, но никогда раньше я не слышал, что делают HSB. Альбом Heaven Shall Burn "Whatever It May Take" стал моим первым знакомством с их фирменным металкором. Этот сплав хардкора и металлического звучания взорвал мой мозг.



"Implore the Darken Sky" — это не только моя любимая песня HSB, но и песня, которая научила меня многому о звучании, которое необходимо было привнести в TRIVIUM».







