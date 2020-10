сегодня



Вокалист TRIVIUM выпустил сингл



Вокалист TRIVIUM MATT HEAFY выпустил трех-трековый сольный сингл "My Mother Told Me" — оригинал этого трека был в сериале Викинги.



Трек-лист:



01. My Mother Told Me



02. My Mother Told Me (Acoustic)



03. My Mother Told Me (A Cappella)



















