Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 34
*Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине 21
*Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR 18
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 16
*DAVE LOMBARDO об участии в гипотетическом воссоединении SLAY... 15
*GEDDY LEE из RUSH хотел бы вернуться в студию с ALEX'ом LIFE... 15
*TIMO TOLKKI присел. Пока условно 15
*ROB HALFORD о концерте с BLACK SABBATH: «Я чуть не обделался... 14
*Гитарист METALLICA: «Мы принесли много личных жертв» 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 34
*Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине 21
*Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR 18
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 16
[= ||| все новости группы



*

Trivium

*



19 ноя 2023 : 		 Концертное видео TRIVIUM

30 окт 2023 : 		 Концертное видео TRIVIUM

18 окт 2023 : 		 Демонстрационное видео от TRIVIUM

20 авг 2023 : 		 Лидер TRIVIUM: «Новой музыки не ждите»

3 авг 2023 : 		 Басист TRIVIUM перенес операцию

8 май 2023 : 		 Новое видео TRIVIUM

26 апр 2023 : 		 TRIVIUM — о Сингапуре

6 апр 2023 : 		 Видео полного выступления TRIVIUM

5 апр 2023 : 		 TRIVIUM о европейском туре

7 мар 2023 : 		 Вокалист TRIVIUM: «чОрный пояс, чОрный пояс...»

8 фев 2023 : 		 Кавер-версия HEAVEN SHALL BURN от TRIVIUM

18 ноя 2022 : 		 Новое видео TRIVIUM

3 ноя 2022 : 		 Лидер TRIVIUM записал гимн Team Vitality

25 окт 2022 : 		 Концертное видео TRIVIUM

20 окт 2022 : 		 Лидер TRIVIUM: «Steve Harris сравнил нас с METALLICA»

4 июл 2022 : 		 Демонстрационное видео от вокалиста TRIVIUM

22 июн 2022 : 		 Кавер-версия хита NINE INCH NAILS от вокалиста TRIVIUM

27 апр 2022 : 		 Гитарист TRIVIUM: «Сначала тур, потом альбом»

21 апр 2022 : 		 Лидер TRIVIUM выпускает книгу

13 апр 2022 : 		 TRIVIUM впервые исполнили "Sickness Unto You"

13 фев 2022 : 		 Вокалист TRIVIUM уже дважды переболел COVID-19

20 янв 2022 : 		 Лидер TRIVIUM: «Чтобы ещё набить?»

19 янв 2022 : 		 Вокалист TRIVIUM исполняет песню из Ведьмака-2

18 янв 2022 : 		 Фрагмент стрима TRIVIUM

10 янв 2022 : 		 Лидер TRIVIUM и вокалист TESTAMENT записали песню

7 дек 2021 : 		 Фронтмен TRIVIUM: «BRUCE DICKINSON сказал, что когда-нибудь я буду петь как Дио»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Концертное видео TRIVIUM



zoom
"Down From The Sky", новое концертное видео группы TRIVIUM, доступно для просмотра ниже. Съёмки проходили в Эдинбурге.

TRIVIUM Frontman MATT HEAFY Shares "Down From The Sky" Live Video From Edinburgh




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 179

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом