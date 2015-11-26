Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TED NUGENT: «Байден — зомби!» 27
*MIKE SHINODA: «LINKIN PARK сыграли роль в разрушении границ ... 26
*DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!» 25
*HYPOCRISY завершили работу над новым альбомом 19
*Новое видео проекта клавишника FAITH NO MORE 15
[= ||| все новости группы



*

Trivium

*



28 мар 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

15 мар 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

1 мар 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

11 фев 2021 : 		 Жена KING DIAMOND в новом кавере лидера TRIVIUM

7 фев 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

18 янв 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM: «Я практиковался, чтобы быть как BRUCE DICKINSON, FREDDIE MERCURY и JOHN PETRUCCI»

25 дек 2020 : 		 JARED DINES и вокалист TRIVIUM в новом видео

6 дек 2020 : 		 JARED DINES и вокалист TRIVIUM записали ЕР

26 окт 2020 : 		 Видео полного выступления TRIVIUM

14 окт 2020 : 		 TRIVIUM проведут еще один стрим

10 окт 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM выпустил сингл

28 сен 2020 : 		 Умер бывший басист TRIVIUM

16 сен 2020 : 		 Рассказ об онлайн-концерте TRIVIUM

27 авг 2020 : 		 TRIVIUM сыграют редкое

5 авг 2020 : 		 TRIVIUM купили самолётный ангар

2 июл 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM выпустил песню Ведьмака

29 июн 2020 : 		 Басист TRIVIUM: «Носите маски»

26 июн 2020 : 		 TRIVIUM отыграют концерт в июле

9 июн 2020 : 		 TRIVIUM работают над новым материалом

28 май 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM удивлён тёплым приёмом альбома

19 май 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM: «Мы как группа переживём пандемию»

17 май 2020 : 		 Басист TRIVIUM: «Однажды я обедал с Kirk'ом, и потом...»

12 май 2020 : 		 TRIVIUM не хотели переносить выход альбома из-за COVID-19

30 апр 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM: «США слишком долго запрягали с COVID-19»

24 апр 2020 : 		 Басист TRIVIUM: «Я почти смирился, что тур MEGADETH + LAMB OF GOD перенесут»

23 апр 2020 : 		 Новая песня TRIVIUM
Показать далее
| - |

|||| 28 мар 2021

Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM



*
zoom
*
* *
Вокалист TRIVIUM Matthew Kiichi Heafy опубликовал акустический ЕР, включающий пять композиций из альбома 2015 года "Silence In The Snow":

00:00 Silence In The Snow

03:35 The Ghost That's Haunting You

07:34 Until The World Goes Cold

10:26 The Thing That's Killing Me

13:22 Bonus: Violence Made Of Snow

TRIVIUM's MATT HEAFY Drops 'Silence In The Snow' Acoustic EP





Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 630

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом