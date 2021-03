28 мар 2021



Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM



Вокалист TRIVIUM Matthew Kiichi Heafy опубликовал акустический ЕР, включающий пять композиций из альбома 2015 года "Silence In The Snow":



00:00 Silence In The Snow



03:35 The Ghost That's Haunting You



07:34 Until The World Goes Cold



10:26 The Thing That's Killing Me



13:22 Bonus: Violence Made Of Snow













просмотров: 630