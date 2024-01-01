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*SLAYER вернулись! 78
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 48
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 32
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 24
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Trivium

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28 фев 2024 : 		 Обучающее видео от фронтмена TRIVIUM

18 фев 2024 : 		 Демонстрационное видео от TRIVIUM

24 янв 2024 : 		 Демонстрационное видео от TRIVIUM

15 янв 2024 : 		 Демонстрационное видео от TRIVIUM

10 янв 2024 : 		 Демонстрационное видео от TRIVIUM

19 дек 2023 : 		 Концертное видео TRIVIUM

14 дек 2023 : 		 Демонстрационное видео TRIVIUM

5 дек 2023 : 		 Концертное видео TRIVIUM

27 ноя 2023 : 		 Концертное видео TRIVIUM

21 ноя 2023 : 		 Демонстрационное видео от TRIVIUM

19 ноя 2023 : 		 Концертное видео TRIVIUM

30 окт 2023 : 		 Концертное видео TRIVIUM

18 окт 2023 : 		 Демонстрационное видео от TRIVIUM

20 авг 2023 : 		 Лидер TRIVIUM: «Новой музыки не ждите»

3 авг 2023 : 		 Басист TRIVIUM перенес операцию

8 май 2023 : 		 Новое видео TRIVIUM

26 апр 2023 : 		 TRIVIUM — о Сингапуре

6 апр 2023 : 		 Видео полного выступления TRIVIUM

5 апр 2023 : 		 TRIVIUM о европейском туре

7 мар 2023 : 		 Вокалист TRIVIUM: «чОрный пояс, чОрный пояс...»

8 фев 2023 : 		 Кавер-версия HEAVEN SHALL BURN от TRIVIUM

18 ноя 2022 : 		 Новое видео TRIVIUM

3 ноя 2022 : 		 Лидер TRIVIUM записал гимн Team Vitality

25 окт 2022 : 		 Концертное видео TRIVIUM

20 окт 2022 : 		 Лидер TRIVIUM: «Steve Harris сравнил нас с METALLICA»

4 июл 2022 : 		 Демонстрационное видео от вокалиста TRIVIUM
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|||| 28 фев 2024

Обучающее видео от фронтмена TRIVIUM



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Matt Heafy опубликовал видео, в котором демонстрирует исполнение композиции "The Defiant".

TRIVIUM Frontman MATT HEAFY Shares Guitar Playthrough Video Of




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