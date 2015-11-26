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Trivium

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3 авг 2021 : 		 Лидер TRIVIUM — о вакцинации

9 июл 2021 : 		 Новое видео TRIVIUM

6 июл 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM заболел COVID-19 после прививки

9 июн 2021 : 		 RICHARD MARX и TRIVIUM обновили "Right Here Waiting"

8 июн 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM собирается забиться целиком

6 май 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM: «COVID-19 реален!»

21 апр 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

20 апр 2021 : 		 Лидер TRIVIUM и RICHARD MARX записали кавер-версию

28 мар 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

15 мар 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

1 мар 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

11 фев 2021 : 		 Жена KING DIAMOND в новом кавере лидера TRIVIUM

7 фев 2021 : 		 Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM

18 янв 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM: «Я практиковался, чтобы быть как BRUCE DICKINSON, FREDDIE MERCURY и JOHN PETRUCCI»

25 дек 2020 : 		 JARED DINES и вокалист TRIVIUM в новом видео

6 дек 2020 : 		 JARED DINES и вокалист TRIVIUM записали ЕР

26 окт 2020 : 		 Видео полного выступления TRIVIUM

14 окт 2020 : 		 TRIVIUM проведут еще один стрим

10 окт 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM выпустил сингл

28 сен 2020 : 		 Умер бывший басист TRIVIUM

16 сен 2020 : 		 Рассказ об онлайн-концерте TRIVIUM

27 авг 2020 : 		 TRIVIUM сыграют редкое

5 авг 2020 : 		 TRIVIUM купили самолётный ангар

2 июл 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM выпустил песню Ведьмака

29 июн 2020 : 		 Басист TRIVIUM: «Носите маски»

26 июн 2020 : 		 TRIVIUM отыграют концерт в июле
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Лидер TRIVIUM — о вакцинации



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Matt Heavy поделился своим мнением относительно вакцинации:

«Комментарии отключены там, где это возможно, и не будут прочитаны там, где их нельзя отключить. Просто потому что я знаю, куда это, к сожалению, скорее всего, приведёт 33,3 % людей, которые это заметят. Я вижу много паники (в СМИ, социальных сетях и обществе) по поводу того, что "люди всё ещё болеют Covid, несмотря на вакцинацию.

Подумайте о моей семье как о мини-примере.

У нас с отцом одинаковая генетика — мы одна семья. Он тоже морской пехотинец. Крепкий как гвоздь. Моему отцу сделали только первую прививку (исключительно из-за того, что он не смог вовремя сделать вторую), когда он заразился COVID. 2 госпитализации, он чуть не умер, а сейчас прошло 15/16 недель — у него всё ещё есть потенциальные повреждения печени, сердца и лёгких. Он всё ещё чувствует сдавленность лёгких на 17/18 неделе.

У меня было обе прививки, когда моя жена (обе прививки) заразилась Covid (вероятно, дельта-вариант) от невакцинированного человека. Вирус передавался от непривитого человека к привитому, к нашим детям (непривитым, потому что им было 2,5 года), к привитому человеку (мне). Хотя это была раздражающая "простудная болезнь", я всё ещё мог заниматься муай-тай с тяжёлым мешком, делать свои тренировки с булавами, заниматься йогой, петь/скримить на стриме и выступать. Это были 4–5 раздражающих дней, 1 день чуть хуже (всё ещё стримил, всё ещё выступал), затем я чувствовал себя на 80 % в течение пары дней, после этого на 100 %. То же самое с моей женой. К счастью, то же самое с моими детьми (у Мии была температура 39–40, у Акиры — 38–39; обе поправились за 5 с небольшим дней).

Мы должны рассматривать "заболевание Ковид" как в отношении привитых людей — так же, как мы рассматриваем простуду или грипп. % эффективности вакцины — это % того, что вас не госпитализируют. Точно так же, как и прививка от гриппа (её эффективность составляет 40–50 %).

Я хочу вернуть туры, я хочу есть в ресторанах и брать еду руками, откусывать кусочки от еды друзей, делить напитки с друзьями, тренироваться джиу-джитсу, чтобы пот моего партнёра свободно попадал мне в рот/нос/глаза, и мнё было всё равно.

Любой, кто говорит, что это политический вопрос, ошибается и, скорее всего, боится. Я сделал прививку, я не потерял свою работоспособность ни в чём, что бы я ни делал. Я всё ещё тренируюсь, создаю музыку и чертовски готов вернуться к выступлениям — выходить в толпу, обнимать всех вас и есть везде.

Если вы видите, что кто-то решил надеть маску — помните, что проблем со здоровьем гораздо больше, чем то, что происходит сейчас. У меня много родственников и друзей с высоким риском, которые не могут рисковать, даже получив этот ослабленный Covid (вакцину). Это может убить их или их близких. Уважайте друг друга. Не делайте того, чего не следует делать.

Давайте вернёмся к шоу! Не могу дождаться, чтобы увидеть всех вас на предстоящих концертах MEGADETH, LAMB OF GOD, HATEBREED!»



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