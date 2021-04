сегодня



Акустический ЕР от вокалиста TRIVIUM



Вокалист TRIVIUM Matthew Kiichi Heafy опубликовал акустический ЕР, включающий пять композиций из альбома 2020 "What The Dead Men Say".



Трек-лист:



00:00 What The Dead Men Say



03:41 Catastrophist



09:08 Bleed Into Me



12:40 The Defiant



16:02 Scattering The Ashes













просмотров: 135