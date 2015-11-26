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Trivium

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28 сен 2020 : 		 Умер бывший басист TRIVIUM

16 сен 2020 : 		 Рассказ об онлайн-концерте TRIVIUM

27 авг 2020 : 		 TRIVIUM сыграют редкое

5 авг 2020 : 		 TRIVIUM купили самолётный ангар

2 июл 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM выпустил песню Ведьмака

29 июн 2020 : 		 Басист TRIVIUM: «Носите маски»

26 июн 2020 : 		 TRIVIUM отыграют концерт в июле

9 июн 2020 : 		 TRIVIUM работают над новым материалом

28 май 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM удивлён тёплым приёмом альбома

19 май 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM: «Мы как группа переживём пандемию»

17 май 2020 : 		 Басист TRIVIUM: «Однажды я обедал с Kirk'ом, и потом...»

12 май 2020 : 		 TRIVIUM не хотели переносить выход альбома из-за COVID-19

30 апр 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM: «США слишком долго запрягали с COVID-19»

24 апр 2020 : 		 Басист TRIVIUM: «Я почти смирился, что тур MEGADETH + LAMB OF GOD перенесут»

23 апр 2020 : 		 Новая песня TRIVIUM

17 апр 2020 : 		 Новая песня TRIVIUM

11 апр 2020 : 		 MATT HEAFY: «Когда я нахожусь дома, я зарабатываю значительно больше денег от стриминга в TWITCH'е, чем с TRIVIUM»

6 апр 2020 : 		 Басист TRIVIUM: «Не удивлюсь, если тур MEGADETH + LAMB OF GOD слетит»

2 апр 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM: «"What The Dead Men Say" отлично резюмирует всё, что мы сделали»

26 мар 2020 : 		 Новое видео TRIVIUM

6 мар 2020 : 		 TRIVIUM отменили визит в Азию

27 фев 2020 : 		 Новое видео TRIVIUM

5 янв 2020 : 		 Ведьмаку заплатите чеканной монетой...

29 дек 2019 : 		 Вокалист TRIVIUM исполняет тему OZZY

31 окт 2019 : 		 TRIVIUM записали песню с TOY

5 сен 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления TRIVIUM
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Умер бывший басист TRIVIUM



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Бывший басист TRIVIUM Брент Янг, игравший на дебютном альбоме "Ember To Inferno", скончался. Новости подтвердил лидер коллектива, Matt Heafy:

«Мы вынуждены сообщить о смерти одного из наших участников — Брента Янга. Мы провели с ним несколько отличных лет на местной флоридской сцене, записали Blue-демо и ETI, ездили в первый европейский мини-тур и первый тур по США — у меня сохранились только положительные воспоминания о нём.

Наши искренние соболезнования семье и друзьям».

Travis Smith:

«Я навсегда запомню 18:48 25 сентября, когда я получил один из самых печальных и разрывающих душу звонков из всех, что получал в своей жизни. Мой брат и лучший друг за последние двадцать семь лет больше не со мной. Тебя будет не хватать, и я буду лелеять каждое воспоминание, связанное с тобой. Мы разделили столько прекрасных моментов вместе, и у меня было ощущение, что ещё много из них у нас впереди, но... Ты всегда будешь со мной и с остальными. Небеса получили замечательного индивидуума, и тебя будет вечно не хватать. Люблю тебя, покойся с миром».

Несколько лет назад Янг и Smith основали группу BLACKNOVA.

Former TRIVIUM Bassist BRENT YOUNG Dies



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