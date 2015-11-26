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Умер бывший басист TRIVIUM



Бывший басист TRIVIUM Брент Янг, игравший на дебютном альбоме "Ember To Inferno", скончался. Новости подтвердил лидер коллектива, Matt Heafy:



«Мы вынуждены сообщить о смерти одного из наших участников — Брента Янга. Мы провели с ним несколько отличных лет на местной флоридской сцене, записали Blue-демо и ETI, ездили в первый европейский мини-тур и первый тур по США — у меня сохранились только положительные воспоминания о нём.



Наши искренние соболезнования семье и друзьям».



Travis Smith:



«Я навсегда запомню 18:48 25 сентября, когда я получил один из самых печальных и разрывающих душу звонков из всех, что получал в своей жизни. Мой брат и лучший друг за последние двадцать семь лет больше не со мной. Тебя будет не хватать, и я буду лелеять каждое воспоминание, связанное с тобой. Мы разделили столько прекрасных моментов вместе, и у меня было ощущение, что ещё много из них у нас впереди, но... Ты всегда будешь со мной и с остальными. Небеса получили замечательного индивидуума, и тебя будет вечно не хватать. Люблю тебя, покойся с миром».



Несколько лет назад Янг и Smith основали группу BLACKNOVA.







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