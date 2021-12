сегодня



TRIVIUM проведут новые стримы



TRIVIUM объявили о проведении нового стрима из свой штаб-квартиры "The Hangar" в Орландо, который состоится 11 декабря и в рамках которого группа отметит юбилей альбома "In Waves". Второй стрим пройдёт 18 ноября, и в рамках этого выступления, получившего название "The Hangar - Deadmen & Dragons", группа отыграет сет из песен, вошедших в три последних альбома. Детали и билеты здесь.







