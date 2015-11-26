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Басист TRIVIUM : «Мы не особо распространялись про случаи COVID-19 в туре»



Paolo Gregoletto в рамках недавнего интервью обсудил то, как во время пандемии прошёл тур с MEGADETH, LAMB OF GOD и HATEBREED:



«Сразу после третьего концерта в Хьюстоне у нашего тур-менеджера начался сухой кашель. В гримёрке он большую часть времени не снимал маску, и я сказал: "Знаете что? Наверняка он сейчас чувствует себя не очень хорошо", у меня было подозрение, но я ничего не сказал. В ту ночь я лёг спать, утром проснулся, мы были в Одессе, и был выходной. Мы все пошли ужинать — команда и группа — кроме нашего тур-менеджера; он остался в отеле. Я решил, что это было из-за деловых вопросов. В конце ужина я получил сообщение, в котором он написал: "Ага. У меня COVID. Мы должны, очевидно, проинформировать всех участников тура". И тут наши мозги заработали: "О чёрт. Мы должны разработать план, прежде чем что-то говорить". И вот мы все вернулись в автобус. У нас с собой была куча тестов. У нас есть пара дополнительных. Все сдали анализы. Ни у кого больше не было положительных результатов. Мы связались с менеджером, связались с остальными и сказали: "Слушайте, мы не собираемся отменять шоу. Всё в порядке. Мы все изолированы от нашего тур-менеджера. Мы проверим завтра и столько дней подряд, сколько вы захотите". И больше в нашем автобусе никто не заболел. И мы продолжали работать. В принципе на этом всё.



На самом деле не было никаких правил, как всё должно работать. Но мы видели, что люди делают так: кто-то [в туре] заболевает, и тогда: "все возьмут 10 дней или сколько нужно на карантин, что бы остальные люди ни делали". И мы решили, что для нас такое невозможно. Слишком многое поставлено на карту ради тура такого масштаба, да и вообще для любого тура. Потому что если вы начнёте отменять концерты, то маржа будет очень, очень небольшой; это неприемлемо. Поэтому мы просто решили: "Слушайте, если никто не болен, шоу должно продолжаться". В итоге так и поступили. Звукооператор HATEBREED очень помог нам, подменив нас на мониторах. Наш помощник тур-менеджера подменял на концертах, ну и наш тур-менеджер просто переписывался по электронной почте, общался по Зуму; [отправлял] электронные письма, делал всё, что должен был делать. И он вернулся, когда пробыл карантин, мы продолжали работать.



Конечно, было страшно, но я также испытал некоторое облегчение от того, что это произошло в начале, потому что, как только это происходит, ты понимаешь, что это может быть... Это было похоже на случай с Matt'ом, когда он заболел [COVID-19] задолго до тура, это страшно, потому что ты пытался избежать этого всё время, но потом, когда ты проходишь через это, ты говоришь: "Всё в порядке. Я чувствовал себя плохо несколько дней, а теперь я в порядке". Было приятно, что это просто произошло, мы справились с этим, и шоу продолжилось. И мы не афишировали это, потому что не хотели [давать] поводов для того, чтобы тур был отменён, чтобы шоу были отменены. Потому что сейчас сумасшедшие времена. Я уверен, что многие люди видели, как группы отказываются от туров, мы просто не хотели этого делать. Поэтому мы выбрали этот путь, вот и всё».







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