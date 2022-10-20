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Лидер TRIVIUM: «Steve Harris сравнил нас с METALLICA»



Matt Heafy в рамках беседы с радиостанцией WRIF рассказал о подготовке к ближайшему туру:



«Мы однозначно уделяем этому время. Я полагаю, что мы готовимся больше, чем любая другая группа, о которой я слышал. У меня есть часовая разминка, очень специфическая для моего вокала, и мы также делаем 30-45-минутный джем с помощью мини-установки. У нас есть V kit [электронные барабаны] и крошечные усилители; мы научились этому у MEGADETH и METALLICA. А ещё мы проводим долгий саундчек, чтобы убедиться, что мы полностью настроены. Так что когда люди приходят, они реально получают от нас то, за что платят.



Забавно. Мы выступали с IRON MAIDEN [в качестве группы поддержки в туре по США летом/осенью 2022 года], и басист IRON MAIDEN Steve Harris пришёл, чтобы поблагодарить нас за участие в туре. Мы часто гастролировали с ними раньше. Он пришёл и спросил: "Ребята, вы много играете, да?" Я такой: "Да, мы просто любим, чтобы нам было хорошо и комфортно". И он сказал: "METALLICA — единственная группа из всех, что я видел, которая делает нечто подобное". Так что тот факт, что Steve Harris сравнил нас с METALLICA в какой-то степени, это ещё один из тех удивительных, потрясающих эпизодов из моей жизни. Я никогда этого не забуду».







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