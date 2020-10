сегодня



Видео полного выступления TRIVIUM



Видео полного выступления TRIVIUM, состоявшегося в рамках "The Deepest Cuts II" 24 октября, доступно для просмотра:



02:30 Insurrection



07:56 Falling To Grey



16:21 Declaration



24:10 Wake (The End Is Nigh)



34:10 Cease All Your Fire



42:20 The Calamity



49:12 Drowning In The Sound



55:00 Washing Away Me In The Tides



1:00:30 And Sadness Will Sear



1:07:05 Broken One



1:15:00 Drowning In Slow Motion



1:24:00 Incineration: The Broken World



















+1 -1



просмотров: 324