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*SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY 38
*David встретил Sarah 28
*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 25
*Умер Джеймс Коттак 20
*KERRY KING о сольном материале: «Это продолжение SLAYER» 18
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Trivium

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15 янв 2024 : 		 Демонстрационное видео от TRIVIUM

10 янв 2024 : 		 Демонстрационное видео от TRIVIUM

19 дек 2023 : 		 Концертное видео TRIVIUM

14 дек 2023 : 		 Демонстрационное видео TRIVIUM

5 дек 2023 : 		 Концертное видео TRIVIUM

27 ноя 2023 : 		 Концертное видео TRIVIUM

21 ноя 2023 : 		 Демонстрационное видео от TRIVIUM

19 ноя 2023 : 		 Концертное видео TRIVIUM

30 окт 2023 : 		 Концертное видео TRIVIUM

18 окт 2023 : 		 Демонстрационное видео от TRIVIUM

20 авг 2023 : 		 Лидер TRIVIUM: «Новой музыки не ждите»

3 авг 2023 : 		 Басист TRIVIUM перенес операцию

8 май 2023 : 		 Новое видео TRIVIUM

26 апр 2023 : 		 TRIVIUM — о Сингапуре

6 апр 2023 : 		 Видео полного выступления TRIVIUM

5 апр 2023 : 		 TRIVIUM о европейском туре

7 мар 2023 : 		 Вокалист TRIVIUM: «чОрный пояс, чОрный пояс...»

8 фев 2023 : 		 Кавер-версия HEAVEN SHALL BURN от TRIVIUM

18 ноя 2022 : 		 Новое видео TRIVIUM

3 ноя 2022 : 		 Лидер TRIVIUM записал гимн Team Vitality

25 окт 2022 : 		 Концертное видео TRIVIUM

20 окт 2022 : 		 Лидер TRIVIUM: «Steve Harris сравнил нас с METALLICA»

4 июл 2022 : 		 Демонстрационное видео от вокалиста TRIVIUM

22 июн 2022 : 		 Кавер-версия хита NINE INCH NAILS от вокалиста TRIVIUM

27 апр 2022 : 		 Гитарист TRIVIUM: «Сначала тур, потом альбом»

21 апр 2022 : 		 Лидер TRIVIUM выпускает книгу
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|||| 15 янв 2024

Демонстрационное видео от TRIVIUM



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Matt Heafy опубликовал видео, в котором демонстрирует исполнение композиции "Rain".

TRIVIUM Frontman MATT HEAFY Shares Guitar Playthough Video Of "Rain"




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