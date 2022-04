сегодня



Лидер TRIVIUM выпускает книгу



Вокалист TRIVIUM Matt Heafy совместно с иллюстратором Z2 Comics Half Sumo в июне представят "Ibaraki And Friends", рифмованную книжку с иллюстрациями, посвящённую многочисленным японским народным сказкам и богатой мифологией, вдохновлявшей музыканта в детстве. Это яркое руководство, разработанное женой Matt'a Ashley, предлагает семьям новый способ приобщиться к японской культуре и увлечься монстрами, героями и местами, которые формируют её наследие.



«"Ibaraki And Friends" — это книга, наполненная историями, на которых я вырос. Этот японский фольклор лежит в основе многих удивительных историй, которые мы знаем сегодня, будь то видеоигры, аниме, фильмы или песни», — говорит Matt.



Каждый разворот "Ibaraki And Friends" представляет одного из многих легендарных трикстеров, героев и мистических существ, которые занимали место в классических японских историях, которым мама научила его в детстве. Среди них — гибрид обезьяны, человека и птицы Тенгу, восьмиголовое чудовище Ямата-но Орочи и девятихвостая небесная лиса. Все они наполнены неоновой энергией благодаря ярким иллюстрациям Half Sumo.



«В течение многих лет я изучал максимальное количество японских историй — вытатуировал несколько из них на своём теле — и исследовал их темы в песнях TRIVIUM, IBARAKI и теперь в "Ibaraki And Friends". Мы надеемся, что, знакомясь с этими замечательными историями, читатели захотят узнать больше о японской культуре, — затем о культурах окружающих азиатских стран, после чего распространят это желание узнать истории со всего мира, вдохновляя любопытство ко многим культурам, которые мы разделяем по всей планете».



Одновременно с этим Matt выпускает диск с колыбельными "Ibaraki And Friends", музыкальное дополнение к книге, в котором звучат успокаивающие акустические песни, написанные и исполненные Heafy, чтобы ещё больше раскрыть возможности восприятия этих сокровенных историй.























