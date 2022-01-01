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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 88
*JON BON JOVI совсем сдулся? 29
*Новый трек гитариста METALLICA 25
*Новое видео KREATOR 21
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 19
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Trivium

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21 апр 2022 : 		 Лидер TRIVIUM выпускает книгу

13 апр 2022 : 		 TRIVIUM впервые исполнили "Sickness Unto You"

13 фев 2022 : 		 Вокалист TRIVIUM уже дважды переболел COVID-19

20 янв 2022 : 		 Лидер TRIVIUM: «Чтобы ещё набить?»

19 янв 2022 : 		 Вокалист TRIVIUM исполняет песню из Ведьмака-2

18 янв 2022 : 		 Фрагмент стрима TRIVIUM

10 янв 2022 : 		 Лидер TRIVIUM и вокалист TESTAMENT записали песню

7 дек 2021 : 		 Фронтмен TRIVIUM: «BRUCE DICKINSON сказал, что когда-нибудь я буду петь как Дио»

2 дек 2021 : 		 TRIVIUM проведут новые стримы

1 дек 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM — о трагедии на Astroworld

16 ноя 2021 : 		 Концертное видео TRIVIUM

11 ноя 2021 : 		 Концертное видео TRIVIUM

28 окт 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM — о туре в пандемию

25 окт 2021 : 		 Басист TRIVIUM: «Мы не особо распространялись про случаи COVID-19 в туре»

18 окт 2021 : 		 Гитарист TRIVIUM — о недавнем туре: «Всё не так и плохо!»

15 окт 2021 : 		 TRIVIUM — о релиз-вечеринке

4 окт 2021 : 		 Новое видео TRIVIUM

2 сен 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM выпустит блэк-проект в 2022 году

27 авг 2021 : 		 Лидер TRIVIUM: «Первый альбом SLIPKNOT изменил мою жизнь»

13 авг 2021 : 		 Новое видео TRIVIUM

3 авг 2021 : 		 Лидер TRIVIUM — о вакцинации

9 июл 2021 : 		 Новое видео TRIVIUM

6 июл 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM заболел COVID-19 после прививки

9 июн 2021 : 		 RICHARD MARX и TRIVIUM обновили "Right Here Waiting"

8 июн 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM собирается забиться целиком

6 май 2021 : 		 Вокалист TRIVIUM: «COVID-19 реален!»
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Лидер TRIVIUM выпускает книгу



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Вокалист TRIVIUM Matt Heafy совместно с иллюстратором Z2 Comics Half Sumo в июне представят "Ibaraki And Friends", рифмованную книжку с иллюстрациями, посвящённую многочисленным японским народным сказкам и богатой мифологией, вдохновлявшей музыканта в детстве. Это яркое руководство, разработанное женой Matt'a Ashley, предлагает семьям новый способ приобщиться к японской культуре и увлечься монстрами, героями и местами, которые формируют её наследие.

«"Ibaraki And Friends" — это книга, наполненная историями, на которых я вырос. Этот японский фольклор лежит в основе многих удивительных историй, которые мы знаем сегодня, будь то видеоигры, аниме, фильмы или песни», — говорит Matt.

Каждый разворот "Ibaraki And Friends" представляет одного из многих легендарных трикстеров, героев и мистических существ, которые занимали место в классических японских историях, которым мама научила его в детстве. Среди них — гибрид обезьяны, человека и птицы Тенгу, восьмиголовое чудовище Ямата-но Орочи и девятихвостая небесная лиса. Все они наполнены неоновой энергией благодаря ярким иллюстрациям Half Sumo.

«В течение многих лет я изучал максимальное количество японских историй — вытатуировал несколько из них на своём теле — и исследовал их темы в песнях TRIVIUM, IBARAKI и теперь в "Ibaraki And Friends". Мы надеемся, что, знакомясь с этими замечательными историями, читатели захотят узнать больше о японской культуре, — затем о культурах окружающих азиатских стран, после чего распространят это желание узнать истории со всего мира, вдохновляя любопытство ко многим культурам, которые мы разделяем по всей планете».

Одновременно с этим Matt выпускает диск с колыбельными "Ibaraki And Friends", музыкальное дополнение к книге, в котором звучат успокаивающие акустические песни, написанные и исполненные Heafy, чтобы ещё больше раскрыть возможности восприятия этих сокровенных историй.

TRIVIUM










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