Новости
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 32
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 27
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 23
Deep Purple

18 май 2026 : 		 Вокалист DEEP PURPLE о «Smoke On The Water»: «Все думают, что это хеви-металлическая песня, но это не так»

13 май 2026 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

6 май 2026 : 		 DEEP PURPLE обещают тяжелый альбом уже летом

30 апр 2026 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE в Корее

27 апр 2026 : 		 Обновленное видео DEEP PURPLE

30 янв 2026 : 		 Новый альбом DEEP PURPLE выйдет летом

26 дек 2025 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE работает с сыном

20 дек 2025 : 		 STEVE MORSE об уходе из DEEP PURPLE

25 ноя 2025 : 		 Новый винил DEEP PURPLE выйдет зимой

22 ноя 2025 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Мы не близки к пенсии»

19 ноя 2025 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Мы близки к пенсии»

20 сен 2025 : 		 IAN GILLAN: «Если бы существовала планета с пятью полюсами, она называлась бы DEEP PURPLE»

10 сен 2025 : 		 Новый альбом DEEP PURPLE в 2026?

10 июл 2025 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE'72

30 июн 2025 : 		 Фрагмент нового релиза DEEP PURPLE

19 июн 2025 : 		 Steven Wilson переделал Made In Japan DEEP PURPLE

18 июн 2025 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

9 июн 2025 : 		 Новая версия альбома DEEP PURPLE выйдет летом

13 май 2025 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE: «Подростки продолжают слушать рок»

18 мар 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

16 мар 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

9 фев 2025 : 		 Новая песня гитариста DEEP PURPLE

22 янв 2025 : 		 Сборник DEEP PURPLE выходит на виниле

4 янв 2025 : 		 Бывший участник DEEP PURPLE: «Мне было ... как некомфортно входить в ЗСРНР»

20 ноя 2024 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Я с уважением отношусь к тому, что было сделано раньше»

24 окт 2024 : 		 DEEP PURPLE первые в Великобритании
Показать далее
Вокалист DEEP PURPLE о «Smoke On The Water»: «Все думают, что это хеви-металлическая песня, но это не так»



IAN GILLAN в недавнем интервью поговорил о репутации группы, известной тем, что в свои концертные выступления она включает обширные и энергичные импровизации, а участники часто называют каждое шоу уникальным:

«Когда даёшь так много концертов, что, по сути, является нашим хлебом насущным — ведь мы всегда были концертной группой — нужно поддерживать энергию во время длительного тура. Невозможно менять сет-лист каждый вечер, потому что мы нашли свой лучший сет-лист и хотим подарить его аудитории. "Диванные воины" говорят: "Вы снова отыграли тот же сет-лист", но он не совсем тот же.

Лучано Паваротти сказал, что очень мне завидует: "Ian, я шесть раз видел, как ты поёшь "Smoke On The Water", и каждый раз это звучит иначе. Если бы я так поступил с эмоциональной или технической подачей любой из моих знаменитых арий, меня бы распяли критики и фанаты. В мире оперы так и есть. Но в рок-н-ролле есть свобода. Я очень тебе завидую". Так что одним из плюсов нашей деятельность является импровизация. И поэтому каждый вечер происходят едва заметные изменения, которые держат людей в напряжении. Если не сосредоточиться, можно что-нибудь упустить. И поэтому каждый вечер все полностью погружаются в процесс. Удивительно слышать взаимодействие в джем-сейшенах между Don'ом и Simon'о, а также меняющиеся паттерны Roger'a и Ian'a, когда то, что звучит сначала, внезапно переходит в другой грув. Ian Paice — на мой взгляд, лучший барабанщик в стиле свинг в истории, они с Roger'ом отлично сыгрались, но чувствуется, как акцент слегка меняется. Всё это едва заметно, но захватывающе».

После того как интервьюер заметил, что партии Paice на барабанах звучат обманчиво просто и что барабанщик придаёт песням DEEP PURPLE уникальный свинг, Gillan согласился:

«Послушайте, что он играет в "Smoke On The Water". Все думают, что это грохот, что это хеви-металлическая песня, но это не так. Просто послушайте барабаны в ней. Lars из METALLICA сыграл её со мной в Сан-Франциско, и он дубасил по барабанам. Я работал со многими другими барабанщиками, которые делали это. И ни один из них на самом деле не понял, что нужно играть нежнее».

На вопрос об отсутствии дополнительных фишек во время концертов DEEP PURPLE и акценте группы на инструментальном исполнении Gillan ответил:

«Был переходный период, когда мы действительно начали думать о сценической постановке. У нас теперь есть экран, и там показывают довольно интересные вещи, связанные с песнями, которые мы играем. Я помню этот переходный период. Это было во время одного из периодов DEEP PURPLE после "Perfect Strangers", может быть, через два альбома после этого, и менеджер внезапно... Мы были в Техасе, в Остине, и я пришёл днём, а вокруг сцены, за оборудованием, стояла огромная алюминиевая конструкция, которая, как мне сказали, стоила четверть миллиона долларов. А это было в 1980-х. Я пошёл в магазин для фокусников, купил около 30 пластиковых писсуаров, взял немного Blu Tack [универсальный клей, похожий на пластилин] и приклеил их вдоль всей линии. Это сделало сцену гораздо интереснее. Я приклеил один на переднюю часть Хаммонда, а потом, воодушевившись, пошёл в садовый центр, купил 25 деревьев в горшках — молодых саженцев — и расставил их по всей сцене. Всё стало выглядеть более естественно, и вдруг эта новая конструкция за четверть миллиона долларов стала просто потрясающей».




18 май 2026
k
killclown
Эти все с ним в одной комнате?
просмотров: 169

