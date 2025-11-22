сегодня



Вокалист DEEP PURPLE: «Мы не близки к пенсии»



Вокалисту DEEP PURPLE в недавнем интервью был задан вопрос, «виден ли конец» шестидесятилетней карьере легенды хард-рока или он и его коллеги по группе просто планируют «продолжать зажигать», на что он ответил:



«Никто на самом деле не думал об этом как следует. Мы не слишком много говорим об этом. И по мере того, как жизнь продолжается, конец становится ближе, чем начало, это точно. Мы все это знаем. Но в данный момент мы получаем много радости от того, что делаем. Я считаю, что группа омолодилась с тех пор, как к нам присоединился Simon [McBride, гитара]. И поэтому мы смотрим далеко вперёд. И не стоит строить долгосрочные планы, если вы собираетесь остановиться. Итак, посмотрим, что ждёт нас в будущем. Я думаю, что, вероятно, человеческое достоинство станет решающим фактором. Как только ты начинаешь выходить на сцену и смущать людей своей неспособностью делать то, что ты делал всю свою жизнь, тогда пора остановиться. Но пока этот момент не настал, у нас всё хорошо. И на данный момент группа крепкая, злобная и страстная. Я никогда не чувствовал себя таким собранным!»







+0 -1



( 2 ) просмотров: 208

