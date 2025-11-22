Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 69
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Новая песня ULVER 15
*SLIPKNOT продались за 120 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 69
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Новая песня ULVER 15
*SLIPKNOT продались за 120 12
[= ||| все новости группы



*

Deep Purple

*



22 ноя 2025 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Мы не близки к пенсии»

19 ноя 2025 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Мы близки к пенсии»

20 сен 2025 : 		 IAN GILLAN: «Если бы существовала планета с пятью полюсами, она называлась бы DEEP PURPLE»

10 сен 2025 : 		 Новый альбом DEEP PURPLE в 2026?

10 июл 2025 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE'72

30 июн 2025 : 		 Фрагмент нового релиза DEEP PURPLE

19 июн 2025 : 		 Steven Wilson переделал Made In Japan DEEP PURPLE

18 июн 2025 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

9 июн 2025 : 		 Новая версия альбома DEEP PURPLE выйдет летом

13 май 2025 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE: «Подростки продолжают слушать рок»

18 мар 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

16 мар 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

9 фев 2025 : 		 Новая песня гитариста DEEP PURPLE

22 янв 2025 : 		 Сборник DEEP PURPLE выходит на виниле

4 янв 2025 : 		 Бывший участник DEEP PURPLE: «Мне было ... как некомфортно входить в ЗСРНР»

20 ноя 2024 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Я с уважением отношусь к тому, что было сделано раньше»

24 окт 2024 : 		 DEEP PURPLE первые в Великобритании

22 окт 2024 : 		 GLENN HUGHES о приходе в DEEP PURPLE

18 сен 2024 : 		 Видео полного выступления DEEP PURPLE

3 сен 2024 : 		 Видео полного выступления DEEP PURPLE

26 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE в 4К

25 авг 2024 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «У нас всё расписано до конца 2026 года»

13 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE на пенсию не хотят!

3 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE в десятый раз первые в Германии

28 июл 2024 : 		 DEEP PURPLE 26 раз попали в чарты

25 июл 2024 : 		 IAN PAICE о творческом пути DEEP PURPLE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист DEEP PURPLE: «Мы не близки к пенсии»



zoom
Вокалисту DEEP PURPLE в недавнем интервью был задан вопрос, «виден ли конец» шестидесятилетней карьере легенды хард-рока или он и его коллеги по группе просто планируют «продолжать зажигать», на что он ответил:

«Никто на самом деле не думал об этом как следует. Мы не слишком много говорим об этом. И по мере того, как жизнь продолжается, конец становится ближе, чем начало, это точно. Мы все это знаем. Но в данный момент мы получаем много радости от того, что делаем. Я считаю, что группа омолодилась с тех пор, как к нам присоединился Simon [McBride, гитара]. И поэтому мы смотрим далеко вперёд. И не стоит строить долгосрочные планы, если вы собираетесь остановиться. Итак, посмотрим, что ждёт нас в будущем. Я думаю, что, вероятно, человеческое достоинство станет решающим фактором. Как только ты начинаешь выходить на сцену и смущать людей своей неспособностью делать то, что ты делал всю свою жизнь, тогда пора остановиться. Но пока этот момент не настал, у нас всё хорошо. И на данный момент группа крепкая, злобная и страстная. Я никогда не чувствовал себя таким собранным!»




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

22 ноя 2025
Nord61
"Как только ты начинаешь выходить на сцену и смущать людей своей неспособностью делать то, что ты делал всю свою жизнь, тогда пора остановиться. Но пока этот момент не настал, у нас всё хорошо."

Сказал певец, которому уже лет 10 в пенсионном фонде прогулы ставят, т.к. от голоса не осталось ни рожек, ни ножек...
22 ноя 2025
u
ufx
Nord61, это про мастейна в точку. А ДП пусть играют, пока могут.
просмотров: 208

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом