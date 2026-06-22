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DEEP PURPLE: «А не сделать ли нам еще один альбом?!»



Ian Paiceв недавнем интервью обсудил предстоящий альбом «Splat!», который выйдет 3 июля на лейбле earMUSIC. Это уже шестая работа группы с продюсером Bob Ezrin, который руководил записью альбомов DEEP PURPLE, начиная с «Now What?!» 2013 года. После того как интервьюер зачитал цитату Bob'a, в которой легендарный продюсер выразил надежду продолжать работу с DEEP PURPLE «ещё очень долго», Ian сказал:



«Мы уже это обсуждаем… 2026-й год будет насыщенным гастролями — почти 100 концертов или около того — так что следующий год будет не таким. Нельзя продолжать в том же духе. Если есть какие-либо идеи, записать альбом — легко. Если идей нет, записать альбом невозможно. Если мы соберёмся и обнаружим, что у нас есть идеи, которые нравятся всем, нет причин, почему бы нам не записать ещё один альбом в следующем году. Такова природа вещей. Всё дело в идеях. Можно быть актёром, но если сценарий не написан, тебе нечего сказать».



На вопрос о том, как участники DEEP PURPLE сочиняют музыку в наши дни, Paice ответил:



«Каждый приходит с парой общих идей о чём-то, что, вероятно, пришло ему в голову посреди ночи, и он решил: "Звучит неплохо". И кто-то начинает что-то играть. Если это интересно, остальные присоединяются. Если нет — наступает мёртвая тишина, и кто-то другой предлагает что-то своё. Самое удивительное в этом процессе — утром ты приходишь, у тебя ничего нет, а через пять-шесть часов работы у тебя появляется две-три действительно классные идеи. И именно это заставляет работать и на следующий день. Ты думаешь: "Это был хороший день". Но три хорошие идеи не появляются каждый день. В первый день все те мысли, которые до этого бродили у тебя в голове, выходят на первый план. На следующий день идей уже не так много, так что по мере работы становится немного сложнее. Но через 10 дней, вероятно, накопится гораздо больше идей, чем можно поместить в альбом, и тогда нужно отделять зёрна от плевел».



На вопрос, записывают ли участники DEEP PURPLE все сессии сочинения в режиме реального времени, Paice ответил:



«Да, мы записываем всё. Потому что иногда что-то играешь всего один раз в ходе импровизации, и это теряется. Если ты это зафиксировал и подумал: "Пять минут назад получилось что-то хорошее", — тогда ты возвращаешься к этому и смотришь, сможешь ли развить эту идею дальше. Это процесс проб и ошибок.



Когда начинаешь что-то создавать, всё, что ты делаешь, кажется лучшим из всего, что когда-либо было сочинено, потому что ты в восторге от этого. А на следующий день думаешь: "Какая же это чушь". Но так было всегда. У нас никогда не было одного постоянного автора песен. Так что результат складывается под влиянием всех пяти человек. Изначально — четырёх, потому что Иэн находится рядом и фиксирует атмосферу и эмоции, связанные с этим».



Альбом «Splat!» был описан в пресс-релизе как «самый тяжёлый альбом DEEP PURPLE за многие годы».











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