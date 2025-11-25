Arts
*

Deep Purple

*



25 ноя 2025 : 		 Новый винил DEEP PURPLE выйдет зимой

22 ноя 2025 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Мы не близки к пенсии»

19 ноя 2025 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Мы близки к пенсии»

20 сен 2025 : 		 IAN GILLAN: «Если бы существовала планета с пятью полюсами, она называлась бы DEEP PURPLE»

10 сен 2025 : 		 Новый альбом DEEP PURPLE в 2026?

10 июл 2025 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE'72

30 июн 2025 : 		 Фрагмент нового релиза DEEP PURPLE

19 июн 2025 : 		 Steven Wilson переделал Made In Japan DEEP PURPLE

18 июн 2025 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

9 июн 2025 : 		 Новая версия альбома DEEP PURPLE выйдет летом

13 май 2025 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE: «Подростки продолжают слушать рок»

18 мар 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

16 мар 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

9 фев 2025 : 		 Новая песня гитариста DEEP PURPLE

22 янв 2025 : 		 Сборник DEEP PURPLE выходит на виниле

4 янв 2025 : 		 Бывший участник DEEP PURPLE: «Мне было ... как некомфортно входить в ЗСРНР»

20 ноя 2024 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Я с уважением отношусь к тому, что было сделано раньше»

24 окт 2024 : 		 DEEP PURPLE первые в Великобритании

22 окт 2024 : 		 GLENN HUGHES о приходе в DEEP PURPLE

18 сен 2024 : 		 Видео полного выступления DEEP PURPLE

3 сен 2024 : 		 Видео полного выступления DEEP PURPLE

26 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE в 4К

25 авг 2024 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «У нас всё расписано до конца 2026 года»

13 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE на пенсию не хотят!

3 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE в десятый раз первые в Германии

28 июл 2024 : 		 DEEP PURPLE 26 раз попали в чарты
Новый винил DEEP PURPLE выйдет зимой



Music On Vinyl 16 января на золотом виниле выпустят сборник DEEP PURPLE Greatest Hits:

• Limited edition of 1,500 individually numbered copies on gold vinyl
• Deluxe 4LP slipcase with linnen laminate finish
• 180 gram audiophile vinyl
• Compilation of a wide range of live recordings and classics, including “Smoke On The Water” and “Child In Time”

Трек-лист:

Side A
“Highway Star” (Live at Schleyer-Halle)
“The Cut Runs Deep”
“Vavoom: Ted The Mechanic”
“Ramshackle Man”
“A Castle Full Of Rascals”

Side B
“Perfect Strangers” (Live at Schleyer-Halle)
“Truth Hurts”
“Solitaire”
“Loosen My Strings”
“Anyone’s Daughter” (Live At The NEC)

Side C
“A Touch Away”
“Black Night” (Live at Schleyer-Halle)
“Nasty Piece Of Work”
“Slow Down Sister”

Side D
“Child In Time” (Live at Schleyer-Halle)
“Anya” (Live at Schleyer-Halle)

Side E
“Love Conquers All”
“Sometimes I Feel Like Screaming”
“Wicked Ways”
“The Purpendicular Waltz”

Side F
“Speed King” (Live at Schleyer-Halle)
“The Battle Rages On”
“King Of Dreams”
“Soon Forgotten”

Side G
“Knockin’ At Your Back Door” (Live At The NEC)
“Fire In Te Basement”
“Time To Kill”
“Cascades: I’m Not Your Lover”
“Fortuneteller”

Side H
“Lazy” (Live at Schleyer-Halle)
“Somebody Stole My Guitar”
“Hush” (Live At The NEC)
“Smoke On The Water” (Live At The NEC)



25 ноя 2025
B
BasterBaster
Сборник от лейбака, владеющего правами только на альбомы 91, 93 и 96 годов и одного концертника. Надо порваться, но выпустить из этого компиляцию. Стыд какой-то
