Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 49
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 49
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
[= ||| все новости группы



*

Deep Purple

*



8 июн 2026 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

30 май 2026 : 		 Обновленное видео DEEP PURPLE

24 май 2026 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Такие простые песни, как "Smoke On The Water", наиболее сложны»

18 май 2026 : 		 Вокалист DEEP PURPLE о «Smoke On The Water»: «Все думают, что это хеви-металлическая песня, но это не так»

13 май 2026 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

6 май 2026 : 		 DEEP PURPLE обещают тяжелый альбом уже летом

30 апр 2026 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE в Корее

27 апр 2026 : 		 Обновленное видео DEEP PURPLE

30 янв 2026 : 		 Новый альбом DEEP PURPLE выйдет летом

26 дек 2025 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE работает с сыном

20 дек 2025 : 		 STEVE MORSE об уходе из DEEP PURPLE

25 ноя 2025 : 		 Новый винил DEEP PURPLE выйдет зимой

22 ноя 2025 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Мы не близки к пенсии»

19 ноя 2025 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Мы близки к пенсии»

20 сен 2025 : 		 IAN GILLAN: «Если бы существовала планета с пятью полюсами, она называлась бы DEEP PURPLE»

10 сен 2025 : 		 Новый альбом DEEP PURPLE в 2026?

10 июл 2025 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE'72

30 июн 2025 : 		 Фрагмент нового релиза DEEP PURPLE

19 июн 2025 : 		 Steven Wilson переделал Made In Japan DEEP PURPLE

18 июн 2025 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

9 июн 2025 : 		 Новая версия альбома DEEP PURPLE выйдет летом

13 май 2025 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE: «Подростки продолжают слушать рок»

18 мар 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

16 мар 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

9 фев 2025 : 		 Новая песня гитариста DEEP PURPLE

22 янв 2025 : 		 Сборник DEEP PURPLE выходит на виниле
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео DEEP PURPLE



zoom
"Diablo", новое видео группы DEEP PURPLE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Splat!", выходящего третьего июля на earMUSIC. Альбом будет доступен:

* CD (Digisleeve)
* 2LP (black, 180g, Gtf.)
* Ltd. Purple 2LP (180g, Gtf.)
* Ltd. Transparent Yellow 2LP (180g, Gtf.)
* Ltd. Box Set
* Digital

Box Set

* 2LP Gatefold (180g)
* 12-page vinyl-sized booklet
* CD Digisleeve
* 3 exclusive 10-inch vinyl records featuring live recordings from the DEEP PURPLE tour 2024
* Exclusive 7-inch single featuring bonus track "Guinnesis" (not included on the studio album!)

Трек-лист (CD/2LP):

Side A

01. Arrogant Boy
02. Diablo
03. The Rider
04. The Lunatic

Side B

05. The Only Horse In Town
06. Sacred Land
07. The Beating Of Wings

Side C

08. Guilt Trippin'
09. Scriblin' Gib'rish
10. Jessica's Bra

Side D

11. Third Call
12. My New Movie
13. Splat!

Limited Box Set:

- 2LP Gatefold (180g)
- 12-page vinyl-sized booklet
- CD Digisleeve
- 3 exclusive 10-inch vinyl records featuring live recordings from the DEEP PURPLE tour 2024
- Exclusive 7-inch single featuring the bonus track "Guinnesis" (not included on the studio album and available exclusively in the box set!)
* CD (Digisleeve)
* 2LP Gatefold (black, 180g) + 12-page vinyl-sized booklet
* Limited Purple 2LP Gatefold (180g) + 12-page vinyl-sized booklet
* Limited Transparent Yellow 2LP (180g) + 12-page vinyl-sized booklet

All LP editions include a rich 12-page LP-sized booklet with illustrations and all song lyrics – available exclusively with the first pressing.

Только в официальном магазине:

* Limited 2LP Picture Disc + 12-page vinyl-sized booklet
* Limited Cassette
* A strictly limited canvas signed by all band members and limited to just 199 copies worldwide






Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

8 июн 2026
gravitgroove
Видос неплох, голос узнаваем, рифф годный имеется, но композиция целиком не понравилась. Для сильно не искушённых, на мой взгляд.
8 июн 2026
B
BasterBaster
Ну композиция не броская, но текст весёлый. В целом со знаком плюс конечно. Спасибо что продолжают творить, а не как многие только бабло на бесконечных гастролях зашибать
просмотров: 660

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом