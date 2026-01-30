Arts
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 94
*Новое видео POPPY 64
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 37
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
30 янв 2026 : 		 Новый альбом DEEP PURPLE выйдет летом

26 дек 2025 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE работает с сыном

20 дек 2025 : 		 STEVE MORSE об уходе из DEEP PURPLE

25 ноя 2025 : 		 Новый винил DEEP PURPLE выйдет зимой

22 ноя 2025 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Мы не близки к пенсии»

19 ноя 2025 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Мы близки к пенсии»

20 сен 2025 : 		 IAN GILLAN: «Если бы существовала планета с пятью полюсами, она называлась бы DEEP PURPLE»

10 сен 2025 : 		 Новый альбом DEEP PURPLE в 2026?

10 июл 2025 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE'72

30 июн 2025 : 		 Фрагмент нового релиза DEEP PURPLE

19 июн 2025 : 		 Steven Wilson переделал Made In Japan DEEP PURPLE

18 июн 2025 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

9 июн 2025 : 		 Новая версия альбома DEEP PURPLE выйдет летом

13 май 2025 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE: «Подростки продолжают слушать рок»

18 мар 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

16 мар 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

9 фев 2025 : 		 Новая песня гитариста DEEP PURPLE

22 янв 2025 : 		 Сборник DEEP PURPLE выходит на виниле

4 янв 2025 : 		 Бывший участник DEEP PURPLE: «Мне было ... как некомфортно входить в ЗСРНР»

20 ноя 2024 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Я с уважением отношусь к тому, что было сделано раньше»

24 окт 2024 : 		 DEEP PURPLE первые в Великобритании

22 окт 2024 : 		 GLENN HUGHES о приходе в DEEP PURPLE

18 сен 2024 : 		 Видео полного выступления DEEP PURPLE

3 сен 2024 : 		 Видео полного выступления DEEP PURPLE

26 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE в 4К

25 авг 2024 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «У нас всё расписано до конца 2026 года»
Новый альбом DEEP PURPLE выйдет летом



Ian Gillan в недавнем интервью подтвердил, что группа заканчивает работу над новым альбомом, релиз которого предварительно намечен на июнь 2026 года. Касательно текстов он сказал:

«Что ж, в данном случае это очень интересно. Я не могу рассказать вам слишком много на данном этапе, но в целом это очень оптимистично. Скажем так, есть общая тема. Это довольно расплывчатая концептуальная идея конца человечества, но не такая мрачная, как кажется. На самом деле, все очень оптимистично. Речь идет о метаморфозе человечества в метафизическое состояние, о нашем следующем воплощении. Еще слишком рано давать интервью на эту тему. Я не имею в виду время суток. Я имею в виду, что он выйдет только в июне, так что я не хочу раскрывать слишком многое».




Комментарии 2

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

30 янв 2026
Red One
Красавы, конечно
интересно, по музону будет что-то уровня Марк2 хотя бы
30 янв 2026
M
Mike Barlow
Ура! Предшествующий очень порадовал, надеюсь не хуже будет, а может в силу большей сыгранности и лучше!
просмотров: 393

