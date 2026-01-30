сегодня



Новый альбом DEEP PURPLE выйдет летом



Ian Gillan в недавнем интервью подтвердил, что группа заканчивает работу над новым альбомом, релиз которого предварительно намечен на июнь 2026 года. Касательно текстов он сказал:



«Что ж, в данном случае это очень интересно. Я не могу рассказать вам слишком много на данном этапе, но в целом это очень оптимистично. Скажем так, есть общая тема. Это довольно расплывчатая концептуальная идея конца человечества, но не такая мрачная, как кажется. На самом деле, все очень оптимистично. Речь идет о метаморфозе человечества в метафизическое состояние, о нашем следующем воплощении. Еще слишком рано давать интервью на эту тему. Я не имею в виду время суток. Я имею в виду, что он выйдет только в июне, так что я не хочу раскрывать слишком многое».







