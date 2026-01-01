сегодня



Клавишник DEEP PURPLE: «Наша зависимость — туры»



DON AIREY в недавнем интервью поговорил о туре группы в поддержку альбома «Splat!», который выйдет 3 июля на лейбле earMUSIC:



«Gillan на днях сказал кое-что забавное: "После трёх месяцев в разъездах я всегда чувствую себя намного лучше, чем после трёх месяцев, проведённых дома".



Печально, что мы становимся зависимыми от этого. Это зависимость. И единственный способ удовлетворить её — поехать в тур и играть. Но этому нужно научиться.



Когда я впервые отправился в турне с Кози Пауэллом, он сказал: "Секрет этой жизни, приятель, в том, что привыкнуть не спать. Как только ты к этому привыкнешь, всё станет просто". И да, примерно так и есть».



На вопрос о том, как он готовится к туру большой продолжительности, Don ответил:



«Что ж, забавно, мне всегда легче собираться в долгий тур. Сложнее, когда всего три концерта. Сборы на неделю — это занимает целую вечность. Но если собирать вещи на полгода, то можно управиться за полчаса».



Он также рассказал о рабочих отношениях DEEP PURPLE с продюсером Bob'ом Ezrin'ом:



«Bob один из тех парней, которые всегда правы. Но он старается не сильно обижать нас. Мы поняли, что он знает, как добиться успеха. А музыканты, как правило, этого не знают. Мы безнадёжны абсолютно во всём. Единственное, что мы умеем, — это играть на инструментах, и то не очень хорошо, и мы любим переигрывать. Так что здорово, что рядом с нами Bob. В глубине души я всегда думаю: "Bob Ezrin когда-нибудь это послушает"».







+0 -0



просмотров: 184

