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Deep Purple

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Клавишник DEEP PURPLE: «Наша зависимость — туры»



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DON AIREY в недавнем интервью поговорил о туре группы в поддержку альбома «Splat!», который выйдет 3 июля на лейбле earMUSIC:

«Gillan на днях сказал кое-что забавное: "После трёх месяцев в разъездах я всегда чувствую себя намного лучше, чем после трёх месяцев, проведённых дома".

Печально, что мы становимся зависимыми от этого. Это зависимость. И единственный способ удовлетворить её — поехать в тур и играть. Но этому нужно научиться.

Когда я впервые отправился в турне с Кози Пауэллом, он сказал: "Секрет этой жизни, приятель, в том, что привыкнуть не спать. Как только ты к этому привыкнешь, всё станет просто". И да, примерно так и есть».

На вопрос о том, как он готовится к туру большой продолжительности, Don ответил:

«Что ж, забавно, мне всегда легче собираться в долгий тур. Сложнее, когда всего три концерта. Сборы на неделю — это занимает целую вечность. Но если собирать вещи на полгода, то можно управиться за полчаса».

Он также рассказал о рабочих отношениях DEEP PURPLE с продюсером Bob'ом Ezrin'ом:

«Bob один из тех парней, которые всегда правы. Но он старается не сильно обижать нас. Мы поняли, что он знает, как добиться успеха. А музыканты, как правило, этого не знают. Мы безнадёжны абсолютно во всём. Единственное, что мы умеем, — это играть на инструментах, и то не очень хорошо, и мы любим переигрывать. Так что здорово, что рядом с нами Bob. В глубине души я всегда думаю: "Bob Ezrin когда-нибудь это послушает"».




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