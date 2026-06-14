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DEEP PURPLE исполнили новые песни



DEEP PURPLE в рамках выступления 11 июня в Финляндии исполнили две новые песни, "Arrogant Boy" и "Diablo" — видео доступно ниже:



01. Highway Star

02. A Bit On The Side

03. Hard Lovin' Man

04. Into The Fire

05. Guitar Solo

06. Arrogant Boy (live debut)

07. Lazy Sod

08. Lazy

09. When A Blind Man Cries

10. Diablo (live debut)

11. Keyboard Solo

12. Rapture Of The Deep (first live performance since 2012)

13. Space Truckin'

14. Smoke On The Water



Encore:



15. Guinnesis

16. Hush (Joe South cover)

17. Black Night







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