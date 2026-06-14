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*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Новое видео MEMOIRA 19
*Новое видео MASTODON 18
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Deep Purple

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DEEP PURPLE исполнили новые песни



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DEEP PURPLE в рамках выступления 11 июня в Финляндии исполнили две новые песни, "Arrogant Boy" и "Diablo" — видео доступно ниже:

01. Highway Star
02. A Bit On The Side
03. Hard Lovin' Man
04. Into The Fire
05. Guitar Solo
06. Arrogant Boy (live debut)
07. Lazy Sod
08. Lazy
09. When A Blind Man Cries
10. Diablo (live debut)
11. Keyboard Solo
12. Rapture Of The Deep (first live performance since 2012)
13. Space Truckin'
14. Smoke On The Water

Encore:

15. Guinnesis
16. Hush (Joe South cover)
17. Black Night




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14 июн 2026
Altair21
Всё таки Мэшин Хэд охуенный альбом, прошёл проверку временем как говорил классик) Сегодня только переслушивал, просто кайф!
14 июн 2026
Red One
Altair21, идеальный альбом без единой филлер секунды. Причем, во всех ремиксах хорош
просмотров: 357

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