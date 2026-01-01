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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*Новое видео ANTHRAX 35
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*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*Новое видео ANTHRAX 35
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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Deep Purple

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24 июл 2026 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Я не говорил, что мы близки к завершению деятельности»

23 июл 2026 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE

10 июл 2026 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Не собираемся мы останавливаться!»

7 июл 2026 : 		 Басист DEEP PURPLE: «Мы не собираемся устраивать прощальные туры»

5 июл 2026 : 		 Клавишник DEEP PURPLE: «Наша зависимость — туры»

23 июн 2026 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

22 июн 2026 : 		 DEEP PURPLE: «А не сделать ли нам еще один альбом?!»

16 июн 2026 : 		 DON AIREY: «DEEP PURPLE на пенсию не собираются!»

14 июн 2026 : 		 DEEP PURPLE исполнили новые песни

10 июн 2026 : 		 Вокалист DEEP PURPLE о том, почему новый альбом получился тяжёлым

8 июн 2026 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

30 май 2026 : 		 Обновленное видео DEEP PURPLE

24 май 2026 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Такие простые песни, как "Smoke On The Water", наиболее сложны»

18 май 2026 : 		 Вокалист DEEP PURPLE о «Smoke On The Water»: «Все думают, что это хеви-металлическая песня, но это не так»

13 май 2026 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

6 май 2026 : 		 DEEP PURPLE обещают тяжелый альбом уже летом

30 апр 2026 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE в Корее

27 апр 2026 : 		 Обновленное видео DEEP PURPLE

30 янв 2026 : 		 Новый альбом DEEP PURPLE выйдет летом

26 дек 2025 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE работает с сыном

20 дек 2025 : 		 STEVE MORSE об уходе из DEEP PURPLE

25 ноя 2025 : 		 Новый винил DEEP PURPLE выйдет зимой

22 ноя 2025 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Мы не близки к пенсии»

19 ноя 2025 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Мы близки к пенсии»

20 сен 2025 : 		 IAN GILLAN: «Если бы существовала планета с пятью полюсами, она называлась бы DEEP PURPLE»

10 сен 2025 : 		 Новый альбом DEEP PURPLE в 2026?
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Концертное видео DEEP PURPLE



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Scriblin' Gib'rish (Montreux Jazz Festival 2026), новое концертное видео DEEP PURPLE, доступно для просмотра.




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