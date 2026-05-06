DEEP PURPLE обещают тяжелый альбом уже летом



DEEP PURPLE третьего июля на earMUSIC выпустят новую работу, получившую название "Splat!" , продюсером которой был вновь Bob Ezrin (KISS, PINK FLOYD, Lou Reed, Alice Cooper).



Ian: «То, что мы сейчас представляем собой в этом воплощении DEEP PURPLE, очень напоминает актуальную версию DEEP PURPLE 70-х годов».



«Splat!» — самый тяжелый альбом DEEP PURPLE за многие годы, записанный группой в студии — так, как DEEP PURPLE всегда записывались.



Ian: «Должен сказать, что теперь мы в полной мере вернулись к материалу, который сопоставим с «Highway Star», «Smoke On The Water», «Lazy» — с той динамикой, тем балансом и тем удовольствием от музыки, который был у нас с 1969 по 1973 год».



В основе «Splat!» лежит идея, задуманная Gillan. Вместо того чтобы рассматривать конец как разрушение, альбом представляет его как трансформацию: «Splat!» исследует конец человечества не в каком-то грубом апокалиптическом смысле, а как метаморфозу, выходящую за пределы физического существования.



Альбом будет доступен:



* CD (Digisleeve)

* 2LP (black, 180g, Gtf.)

* Ltd. Purple 2LP (180g, Gtf.)

* Ltd. Transparent Yellow 2LP (180g, Gtf.)

* Ltd. Box Set

* Digital



Box Set



* 2LP Gatefold (180g)

* 12-page vinyl-sized booklet

* CD Digisleeve

* 3 exclusive 10-inch vinyl records featuring live recordings from the DEEP PURPLE tour 2024

* Exclusive 7-inch single featuring bonus track "Guinnesis" (not included on the studio album!)



Трек-лист (CD/2LP):



Side A



01. Arrogant Boy

02. Diablo

03. The Rider

04. The Lunatic



Side B



05. The Only Horse In Town

06. Sacred Land

07. The Beating Of Wings



Side C



08. Guilt Trippin'

09. Scriblin' Gib'rish

10. Jessica's Bra



Side D



11. Third Call

12. My New Movie

13. Splat!



* CD (Digisleeve)

* 2LP Gatefold (black, 180g) + 12-page vinyl-sized booklet

* Limited Purple 2LP Gatefold (180g) + 12-page vinyl-sized booklet

* Limited Transparent Yellow 2LP (180g) + 12-page vinyl-sized booklet



All LP editions include a rich 12-page LP-sized booklet with illustrations and all song lyrics – available exclusively with the first pressing.



Только в официальном магазине:



* Limited 2LP Picture Disc + 12-page vinyl-sized booklet

* Limited Cassette

* A strictly limited canvas signed by all band members and limited to just 199 copies worldwide







