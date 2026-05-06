DEEP PURPLE обещают тяжелый альбом уже летом



DEEP PURPLE третьего июля на earMUSIC выпустят новую работу, получившую название "Splat!" , продюсером которой был вновь Bob Ezrin (KISS, PINK FLOYD, Lou Reed, Alice Cooper).

Ian: «То, что мы сейчас представляем собой в этом воплощении DEEP PURPLE, очень напоминает актуальную версию DEEP PURPLE 70-х годов».

«Splat!» — самый тяжелый альбом DEEP PURPLE за многие годы, записанный группой в студии — так, как DEEP PURPLE всегда записывались.

Ian: «Должен сказать, что теперь мы в полной мере вернулись к материалу, который сопоставим с «Highway Star», «Smoke On The Water», «Lazy» — с той динамикой, тем балансом и тем удовольствием от музыки, который был у нас с 1969 по 1973 год».

В основе «Splat!» лежит идея, задуманная Gillan. Вместо того чтобы рассматривать конец как разрушение, альбом представляет его как трансформацию: «Splat!» исследует конец человечества не в каком-то грубом апокалиптическом смысле, а как метаморфозу, выходящую за пределы физического существования.

Альбом будет доступен:

* CD (Digisleeve)
* 2LP (black, 180g, Gtf.)
* Ltd. Purple 2LP (180g, Gtf.)
* Ltd. Transparent Yellow 2LP (180g, Gtf.)
* Ltd. Box Set
* Digital

Box Set

* 2LP Gatefold (180g)
* 12-page vinyl-sized booklet
* CD Digisleeve
* 3 exclusive 10-inch vinyl records featuring live recordings from the DEEP PURPLE tour 2024
* Exclusive 7-inch single featuring bonus track "Guinnesis" (not included on the studio album!)

Трек-лист (CD/2LP):

Side A

01. Arrogant Boy
02. Diablo
03. The Rider
04. The Lunatic

Side B

05. The Only Horse In Town
06. Sacred Land
07. The Beating Of Wings

Side C

08. Guilt Trippin'
09. Scriblin' Gib'rish
10. Jessica's Bra

Side D

11. Third Call
12. My New Movie
13. Splat!

Limited Box Set:

* CD (Digisleeve)
* 2LP Gatefold (black, 180g) + 12-page vinyl-sized booklet
* Limited Purple 2LP Gatefold (180g) + 12-page vinyl-sized booklet
* Limited Transparent Yellow 2LP (180g) + 12-page vinyl-sized booklet

All LP editions include a rich 12-page LP-sized booklet with illustrations and all song lyrics – available exclusively with the first pressing.

Только в официальном магазине:

* Limited 2LP Picture Disc + 12-page vinyl-sized booklet
* Limited Cassette
* A strictly limited canvas signed by all band members and limited to just 199 copies worldwide




6 май 2026
father
Охуеть, вот этих мужиков точно не остановить:)
6 май 2026
K
KillTimer
Самый тяжёлый (если в хорошем смысле) альбом DP — это что-то из Abandon или Bananas. А возвращаться туда, куда Ian (не очень понятно, который) анонсирует, не надо — нет там ничего хорошего.
6 май 2026
M
Mad Katz
Ода продукции для ухода за полостью рта, да ещё и родом из РФ... Неожиданно.
просмотров: 395

