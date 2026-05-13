Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 50
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 25
13 май 2026 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

6 май 2026 : 		 DEEP PURPLE обещают тяжелый альбом уже летом

30 апр 2026 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE в Корее

27 апр 2026 : 		 Обновленное видео DEEP PURPLE

30 янв 2026 : 		 Новый альбом DEEP PURPLE выйдет летом

26 дек 2025 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE работает с сыном

20 дек 2025 : 		 STEVE MORSE об уходе из DEEP PURPLE

25 ноя 2025 : 		 Новый винил DEEP PURPLE выйдет зимой

22 ноя 2025 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Мы не близки к пенсии»

19 ноя 2025 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Мы близки к пенсии»

20 сен 2025 : 		 IAN GILLAN: «Если бы существовала планета с пятью полюсами, она называлась бы DEEP PURPLE»

10 сен 2025 : 		 Новый альбом DEEP PURPLE в 2026?

10 июл 2025 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE'72

30 июн 2025 : 		 Фрагмент нового релиза DEEP PURPLE

19 июн 2025 : 		 Steven Wilson переделал Made In Japan DEEP PURPLE

18 июн 2025 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

9 июн 2025 : 		 Новая версия альбома DEEP PURPLE выйдет летом

13 май 2025 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE: «Подростки продолжают слушать рок»

18 мар 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

16 мар 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

9 фев 2025 : 		 Новая песня гитариста DEEP PURPLE

22 янв 2025 : 		 Сборник DEEP PURPLE выходит на виниле

4 янв 2025 : 		 Бывший участник DEEP PURPLE: «Мне было ... как некомфортно входить в ЗСРНР»

20 ноя 2024 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Я с уважением отношусь к тому, что было сделано раньше»

24 окт 2024 : 		 DEEP PURPLE первые в Великобритании

22 окт 2024 : 		 GLENN HUGHES о приходе в DEEP PURPLE
Новое видео DEEP PURPLE



zoom
"Arrogant Boy", новое видео группы DEEP PURPLE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Splat!", выходящего третьего июля на earMUSIC. Альбом будет доступен:

* CD (Digisleeve)
* 2LP (black, 180g, Gtf.)
* Ltd. Purple 2LP (180g, Gtf.)
* Ltd. Transparent Yellow 2LP (180g, Gtf.)
* Ltd. Box Set
* Digital

Box Set

* 2LP Gatefold (180g)
* 12-page vinyl-sized booklet
* CD Digisleeve
* 3 exclusive 10-inch vinyl records featuring live recordings from the DEEP PURPLE tour 2024
* Exclusive 7-inch single featuring bonus track "Guinnesis" (not included on the studio album!)

Трек-лист (CD/2LP):

Side A

01. Arrogant Boy
02. Diablo
03. The Rider
04. The Lunatic

Side B

05. The Only Horse In Town
06. Sacred Land
07. The Beating Of Wings

Side C

08. Guilt Trippin'
09. Scriblin' Gib'rish
10. Jessica's Bra

Side D

11. Third Call
12. My New Movie
13. Splat!

Limited Box Set:

* CD (Digisleeve)
* 2LP Gatefold (black, 180g) + 12-page vinyl-sized booklet
* Limited Purple 2LP Gatefold (180g) + 12-page vinyl-sized booklet
* Limited Transparent Yellow 2LP (180g) + 12-page vinyl-sized booklet

All LP editions include a rich 12-page LP-sized booklet with illustrations and all song lyrics – available exclusively with the first pressing.

Только в официальном магазине:

* Limited 2LP Picture Disc + 12-page vinyl-sized booklet
* Limited Cassette
* A strictly limited canvas signed by all band members and limited to just 199 copies worldwide




13 май 2026
RomV
Песня в целом бодрая. Чего не скажешь про самого Гиллана, его голос настолько сильно обработали чтоб хоть как-то звучало нормально, что самые хорошие моменты в песни это когда он не поёт.
А представьте себе если бы они не теряли зря эти последние 30 лет с Морсом... эх...
