Новое видео DEEP PURPLE

"Arrogant Boy", новое видео группы DEEP PURPLE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Splat!", выходящего третьего июля на earMUSIC. Альбом будет доступен:



* CD (Digisleeve)

* 2LP (black, 180g, Gtf.)

* Ltd. Purple 2LP (180g, Gtf.)

* Ltd. Transparent Yellow 2LP (180g, Gtf.)

* Ltd. Box Set

* Digital



Box Set



* 2LP Gatefold (180g)

* 12-page vinyl-sized booklet

* CD Digisleeve

* 3 exclusive 10-inch vinyl records featuring live recordings from the DEEP PURPLE tour 2024

* Exclusive 7-inch single featuring bonus track "Guinnesis" (not included on the studio album!)



Трек-лист (CD/2LP):



Side A



01. Arrogant Boy

02. Diablo

03. The Rider

04. The Lunatic



Side B



05. The Only Horse In Town

06. Sacred Land

07. The Beating Of Wings



Side C



08. Guilt Trippin'

09. Scriblin' Gib'rish

10. Jessica's Bra



Side D



11. Third Call

12. My New Movie

13. Splat!



* CD (Digisleeve)

* 2LP Gatefold (black, 180g) + 12-page vinyl-sized booklet

* Limited Purple 2LP Gatefold (180g) + 12-page vinyl-sized booklet

* Limited Transparent Yellow 2LP (180g) + 12-page vinyl-sized booklet



All LP editions include a rich 12-page LP-sized booklet with illustrations and all song lyrics – available exclusively with the first pressing.



Только в официальном магазине:



* Limited 2LP Picture Disc + 12-page vinyl-sized booklet

* Limited Cassette

* A strictly limited canvas signed by all band members and limited to just 199 copies worldwide







