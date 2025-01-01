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Барабанщик DEEP PURPLE: «Подростки продолжают слушать рок»



Ian Paice в недавнем интервью ответил на вопрос о том, каково это — быть «мостом между поколениями»:



«Дети всё ещё слушают рок-н-ролл. Неважно, что это за рок-н-ролл. Всё это связано с тем, что мы делали и как мы это придумали, но это всё равно рок-н-ролл. Можно называть его по-разному. Музыка, конечно, эволюционирует, меняется, но она всё равно очень тесно взаимосвязана. Так что я думаю, что в этом и состоит связь. И у поколения, из которого мы сами, музыка была единственной отдушиной в жизни — не самой важной, а единственной... Ни у кого не было денег, ни у кого не было машин, компьютеров, телефонов. Деньги ничего не значили. Музыка была нашей жизнью. И я думаю, что за последние пару поколений у детей больше возможностей — у них больше богатства, у них больше игрушек, с которыми можно играть. Но те группы, которые всё ещё в строю, из того поколения, всё ещё могут научить многих молодых музыкантов тому, что важно. И я не имею в виду, что обязательно чему-то учиться у них — можно просто слушать и смотреть. И я думаю, что в этом и есть связь с молодыми музыкантами. Они видят то, что для нас было естественным, а для них должно быть чем-то вроде обучения. А единственный способ научиться — это смотреть и слушать. Так что в этом и заключается связь».







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