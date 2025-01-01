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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 82
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 49
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
*Новое видео BATTLE BEAST 20
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Deep Purple

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22 янв 2025 : 		 Сборник DEEP PURPLE выходит на виниле

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24 окт 2024 : 		 DEEP PURPLE первые в Великобритании

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18 сен 2024 : 		 Видео полного выступления DEEP PURPLE

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26 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE в 4К

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13 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE на пенсию не хотят!

3 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE в десятый раз первые в Германии

28 июл 2024 : 		 DEEP PURPLE 26 раз попали в чарты

25 июл 2024 : 		 IAN PAICE о творческом пути DEEP PURPLE

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27 июн 2024 : 		 DEEP PURPLE сыграли турецкий марш

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13 июн 2024 : 		 Басист DEEP PURPLE: «Я не люблю славу»

5 июн 2024 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

28 май 2024 : 		 IAN GILLAN о новом гитаристе DEEP PURPLE: «Он — гений»

20 май 2024 : 		 DEEP PURPLE исполнили новую песню
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Барабанщик DEEP PURPLE: «Подростки продолжают слушать рок»



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Ian Paice в недавнем интервью ответил на вопрос о том, каково это — быть «мостом между поколениями»:

«Дети всё ещё слушают рок-н-ролл. Неважно, что это за рок-н-ролл. Всё это связано с тем, что мы делали и как мы это придумали, но это всё равно рок-н-ролл. Можно называть его по-разному. Музыка, конечно, эволюционирует, меняется, но она всё равно очень тесно взаимосвязана. Так что я думаю, что в этом и состоит связь. И у поколения, из которого мы сами, музыка была единственной отдушиной в жизни — не самой важной, а единственной... Ни у кого не было денег, ни у кого не было машин, компьютеров, телефонов. Деньги ничего не значили. Музыка была нашей жизнью. И я думаю, что за последние пару поколений у детей больше возможностей — у них больше богатства, у них больше игрушек, с которыми можно играть. Но те группы, которые всё ещё в строю, из того поколения, всё ещё могут научить многих молодых музыкантов тому, что важно. И я не имею в виду, что обязательно чему-то учиться у них — можно просто слушать и смотреть. И я думаю, что в этом и есть связь с молодыми музыкантами. Они видят то, что для нас было естественным, а для них должно быть чем-то вроде обучения. А единственный способ научиться — это смотреть и слушать. Так что в этом и заключается связь».




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